Yhdysvaltain suosituimman podcastin juontaja Joe Rogan kertoo hoitavansa koronaa syömällä hevosille tarkoitettua matolääkettä

Pandemian aikana koronarokotteita vähätellyt Rogan kertoi koronadiagnoosistaan Instagramissa.

Koronarokotteiden tarvetta vähätellyt, erittäin suosittu yhdysvaltalainen podcast-juontaja Joe Rogan kertoo saaneensa koronadiagnoosin mutta voivansa hyvin. Rogan kertoi asiasta Instagramissa lyhyessä videossa. Hänellä on alustalla noin 13,1 miljoonaa seuraajaa.

Mies kertoo palanneensa lauantaina kotiin tien päältä ja kokeneensa olonsa uupuneeksi, minkä lisäksi hänellä oli päänsärky. Rogan sanoo varmuuden vuoksi eristäytyneensä muusta perheestään ja nukkuneensa eri osassa taloa vointinsa heikennyttyä. Yön aikana hän kärsi hikoilusta ja kuumeilusta.

– Tiesin, mistä on kyse, joten aamulla nousin, kävin testissä ja selvisi, että minulla on covid, hän sanoi keskiviikkona paikallista aikaa julkaistussa videossa.

Hän väittää kuitenkin voivansa nyt jo hyvin ja kertoo, että hänellä on takanaan oikeastaan vain yksi huono päivä.

Diagnoosin saatuaan Rogan alkoi ottaa kaikenlaisia rohtoja, joita hän luettelee videollaan. Näihin lukeutuu muun muassa ivermektiini, jota käytetään yhdysvaltalaisen Washington Postin ja brittilehti Guardianin mukaan hevosten matolääkkeenä.

Konservatiivisen median hahmot, poliitikot ja jotkut lääkärit ovat mainostaneet kiistanalaista matolääkettä. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on kuitenkin varoittanut, ettei ivermektiiniä tulisi käyttää koronan hoitamiseen.

– Et ole hevonen. Et ole lehmä. Oikeasti. Lopettakaa, FDA twiittasi viime kuussa.

Washington Postin mukaan Yhdysvaltain myrkytyskeskukset ovat ilmoittaneet, että niihin on tullut valtava määrä soittoja ivermektiinialtistuksien vuoksi. Heinäkuussa aiheesta tehtyjen soittojen määrä kasvoi viisinkertaiseksi normaalista.

Myöskään Euroopan lääkevirasto ei suosittele ivermektiiniä koronan hoitoon tai ennaltaehkäisyyn.

Washington Post kertoo Joe Rogan Experience -podcastin olevan Yhdysvaltain suosituin podcast. Musiikin suoratoistopalvelu Spotify osti oikeudet Roganin podcasteihin vuonna 2020.

Myös stand up -koomikkona ja televisiojuontajana tunnettu Rogan on kiistanalainen hahmo. Hän on väittänyt esimerkiksi, että Sandy Hookin kouluampuminen ei olisi ollut totta. Sandy Hookin alakouluun vuonna 2012 iskenyt 20-vuotias mies surmasi 20 lasta ja kuusi aikuista ennen kuin tappoi itsensä.

Pandemian aikana Rogan on puolestaan tuulettanut alustallaan valheellisia tietoja koronasta. Hän väitti muun muassa huhtikuussa, ettei nuorten ja terveiden ihmisten tarvitsisi ottaa rokotusta.

Kommenttien aiheuttaman närkästyksen jälkeen hän kertoi kuuntelijoilleen, ettei heidän kannattaisi ottaa hänen neuvojaan vakavasti ja sanoi, ettei ole rokotevastainen. Kuukausia myöhemmin hän kuitenkin kritisoi joukkorokotuskampanjaa.

Lehden mukaan muiden muassa Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on kritisoinut Roganin huhtikuisia koronakommentteja.