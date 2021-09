Texasissa säädettiin poikkeuksellinen aborttilaki – tiukkaa lakia valvovat tavalliset kansalaiset

Kuka tahansa voi haastaa oikeuteen abortteja tekevät klinikat, lääkärit tai jopa esimerkiksi perheenjäsenet, jotka ovat auttaneet maksamaan abortin.

Texasissa tiukalle aborttilaille on löytynyt tukea.

Yhdysvaltojen Texasissa on astunut voimaan poikkeuksellinen aborttilaki. Uusi laki kieltää abortit kuudennen raskausviikon jälkeen lukuun ottamatta hätätapauksia, joista lääkärin on annettava kirjallinen todiste. Poikkeukseksi ei kelpaa esimerkiksi se, että raskaus on saanut alkunsa insestistä tai raiskauksesta.

Muun muassa presidentti Joe Biden on kritisoinut lakia ja sanonut sen rikkovan raskaana olevien perustuslaillisia oikeuksia.

Korkeimman oikeuden päätös vuodelta 1973 totesi, että amerikkalaisilla naisilla on perustuslaillinen oikeus aborttiin aina siihen asti, kunnes sikiö pystyisi selviytymään myös kohdun ulkopuolella. Käytännössä abortti on siis sallittu 22–24 raskausviikkoon asti.

Toisin kuin monet muut abortteja rajoittavat lait, Texasin laki on eräällä tavalla täysin poikkeuksellinen ja sen takia sitä on ollut vaikea haastaa tuomioistuimissa. Texasin laki nimittäin kieltää virkamiehiä ja viranomaisia valvomasta ja toimeenpanemasta sitä ja ulkoistaa tämän vastuun tavallisille kansalaisille, New York Times kertoo.

Laki antaa nimittäin oikeuden haastaa oikeuteen kuka tahansa, joka ”avustaa” toimenpiteessä. Potilasta ei voi haastaa oikeuteen, mutta lääkärit, muut työntekijät, terapeutit ja ihmiset, jotka ovat auttaneet maksamaan toimenpiteen ja jopa taksikuski, joka vie potilaan aborttiklinikalle, voivat saada siviilikanteen.

Asianomistajat, joilla ei tarvitse olla mitään tekemistä abortin kanssa eikä heidän täydy mitenkään todistaa kärsineensä siitä, ovat oikeutettuja 10 000 dollarin (noin 8 450 euron) korvaukseen, jos tuomioistuin ratkaisee asian heidän hyväkseen. Käytännössä siis kuka tahansa voi Texasissa haastaa oikeuteen abortin tarjoajat ja kaikki, jotka ovat jotenkin olleet prosessissa mukana.

BBC:n mukaan, koska lainvalvonta on siirretty tavallisille kansalaisille, ellei korkein oikeus puutu asiaan, lakia ei voida haastaa ennen kuin yksityishenkilö hakee korvauksia.

Texasin lisäksi myös Idahossa, Oklahomassa ja Etelä-Carolinassa on tänä vuonna hyväksytty lait, joissa abortti kielletään kuudennen raskausviikon jälkeen. Näissä kolmessa osavaltiossa lakien toimeenpano on kuitenkin jäissä oikeusjuttujen takia.

