Bahaman korkein oikeus tuomitsi seksuaalirikoksista syytetyn Peter Nygårdin huvilan haltuunotettavaksi vuonna 2018. Tuoreessa dokumentissa käydään katsomassa, miltä huvilakompleksi näyttää nykyisin.

Kaukana ovat ne päivät, kun maailmanluokan julkkiksia nähtiin suomalaiskanadalaisen miljonäärin Peter Nygårdin Bahamalle rakennuttamassa lomakeskuksessa.

Discovery+:n dokumenttisarjan Peter Nygård: Naamion takana kolmannessa jaksossa vieraillaan Nygård Cayssä, joka tunnetaan myös nimellä Nygard Cay. Nykyisin huvilakompleksi on paikoin pahasti rapistunut, mutta osa rakennelmista näyttää pitkälti olevan entisellään.

Nygård rakennutti hulppean lomakeskuksen 1980-luvun lopulla ostamalleen tontille Lyford Cayhin New Providence -saaren länsikärkeen. Kahden hehtaarin kokoiselle niemenkärkitontille rakennettua lomakeskusta on aikoinaan esitelty muun muassa Oprah Winfreyn ohjelmassa ja Lifestyles of the Rich and Famous -ohjelmassa.

Siellä ovat vierailleet muun muassa poptähti Michael Jackson, näyttelijä Robert DeNiro, Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush ja Yorkin herttua prinssi Andrew perheensä kanssa.

Nygård Cayn inspiraationa on toiminut maya-kulttuuri. Siellä oli useita makuuhuoneita ja erilaisia luksusmajoja, joissa vieraat majoittuivat. Lisäksi siellä oli muun muassa kaksi uima-allasta, yökerho ja elokuvateatteri.

– Tästä mentiin ennen Peter Nygårdin makuuhuoneeseen, joka oli tässä tämä koko alue. Sitä ei siis enää ole, Nygårdin entinen työntekijä Timo Uusi-Kerttula kertoo Nygårdin entisen makuuhuoneen paikalla, jossa on nyt vain kivipolku ja aukio.

Uusi-Kerttula muistelee, kuinka Nygård järjesti muutaman kerran ystäviensä kanssa seksibileet.

– Kun nää oli ollut, naureskeltiin, kun se oli huonossa kunnossa tämä huone. Siellä oli ilmeisesti ollut kaikenlaista eritettä, ja jouduttiin desinfioimaan paikkoja enemmänkin.

Uusi-Kerttula myös väittää, että Nygårdin sängyn vieressä oli Viagra-erektiolääkettä.

– Se oli kuin karkkikulho.

Siviilikanteissa ja syytteissä väitetään, että Nygårdin Bahaman-huvilalla tapahtui paljon pahempaa. Yli 120 naista on syyttänyt Nygårdia seksuaalirikoksista joukkokanteessa, ja lisäksi Yhdysvalloissa on nostettu syytteet Nygårdia muun muassa seksikaupasta.

Monien väitettyjen rikosten väitetään tapahtuneen juuri Bahamalla Nygård Cayssä. Naiset kertovat joukkokanteessa muun muassa ”hemmottelujuhlista,” joihin kutsuttiin nuoria naisia ja jopa alaikäisiä tyttöjä. Kanteen mukaan Nygård raiskasi hemmottelujuhliin osallistuneita naisia ja tyttöjä ja käytti heitä myöhemmin uusien uhrien etsimiseen.

Nygård on aiemmin useasti kiistänyt edustajiensa välityksellä syyllistyneensä mihinkään rikolliseen toimintaan.

Lopun alkua Nygård Cayssä oli merkittäviä vahinkoja aiheuttanut tulipalo vuonna 2009.

Nygård ajautui myös riitaan naapurinsa, miljardööri Louis Baconin kanssa. Nygård oli luvattomilla ruoppauksilla laajentanut tonttiaan, ja Bacon, jota myös Nygårdin kovaääniset juhlat häiritsivät, tuki ympäristöjärjestöjen taistelua Nygårdia vastaan.

Vuonna 2018 Bahaman korkein oikeus päätti lopulta Nygård Cayn haltuunotosta osana kiistaa. CBC:n mukaan Nygård palasi Kanadaan vuonna 2019. Hän on ollut vangittuna joulukuusta 2020 lähtien.

Nygårdin asianajajat ovat nostaneet siviilikanteita, joissa he väittävät Nygårdin lopettaneen heidän palkkioidensa maksamisen. Niistä käy ilmi, että Nygård kauppaisi Bahaman-kiinteistöään noin 59 miljoonalla Kanadan dollarilla eli reilulla 39 miljoonalla eurolla.

