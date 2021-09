Elokuun puolivälissä syttynyt Calder-palo on Kalifornian toiseksi laajimmalle levinnyt maastopalo tällä kaudella.

Elokuun puolivälistä lähtien Pohjois-Kaliforniassa raivonnut Caldor-maastopalo on pakottanut viranomaiset määräämään noin 53 000 ihmistä evakuoitavaksi Sacramenton itäpuolella, kertoo muun muassa Reuters.

Tiistaina palomiehet huhkivat voimakkaassa tuulessa suojatakseen Tahoejärven liepeillä rutikuivan metsän laidoilla olevia koteja, sillä edellisenä iltana tuli oli jo saavuttanut järveä ympäröivät kukkulat ja pyrki etenemään alas pitkin niiden rinteitä.

Normaalisti lomailijoita kuhiseva South Lake Tahoen kaupunki oli tiistaina muuttunut CNN:n mukaan harmaaksi aavekaupungiksi, jossa paksu savuvaippa oli kietonut sisäänsä tyhjentyneet parkkipaikat ja suljetut tiet. Evakuointimääräyksen myötä ihmiset olivat kadonneet 22 000 asukkaan kaupungista ja sen lähikylistä maanteille, joilla joukkopako näkyi valtavina ruuhkina.

– Tämä ilta ja huominen keskiviikko ovat kriittisiä päiviä, South Lake Tahoen kaupungin tiedottaja Lindsey Baker kertoi CNN:lle tiistaina.

Yhdysvaltain metsäviraston työntekijä Dustin Johnston seurasi Calder-maastopalon etenemistä Meyersin lähellä maanantaina.

South Lake Tahoen kaupunki hiljeni maanantai-iltana.

Noin 20 metrin sekuntivauhdilla puhaltava tuuli on vaikeuttanut sammutustöitä.

– Tuulen suunta oli sellainen, että emme odottaneet sen puskevan paloa kohti järveä tänä iltana, Yhdysvaltain metsäviraston tiedottaja Dana Walsh kertoi Reutersille.

Sierra Nevadan vuoristossa kiemurtelevalta Caldor Road -maantieltä nimensä saaneesta maastopalosta oli myöhään tiistaina saatu hallintaan vain noin 18 prosenttia. Reilun kahden viikon aikana tuli on korventanut maastoa yli 80 000 hehtaarin edestä, ja sen kerrottiin etenevän edelleen ”raivokkaalla tahdilla”.

– Meidän ja tulen välissä oli valtava määrä graniittia. Kun heräsin sunnuntaina, se oli hypännyt yli graniitista ja nyt se on Tahoejärven alueella. Kodit ja yhteisömme ovat vaarassa. En olisi uskonut koskaan tämän olevan mahdollista, South Lake Tahoen pormestari Tamara Wallace kertoi.

Osa-aikaeläkkeellä oleva pankkiiri Jeff Hodge, 65, kuvaili tunteneensa uhkaa ja epävarmuutta odotellessaan maanantaina Sout Lake Tahoen kodissaan ovelta ovelle kiertäneitä poliiseja.

– Etenkin näin vanhemmalle ihmiselle se oli huolestuttavaa, Truckeen kaupunkiin Punaisen ristin hätäsuojaan päätynyt Hodge kertoi.

Hän sanoi pakanneensa autoonsa kitaransa, vahvistimensa, lasketteluvälineensä, golfmailansa, säkillisen vaatteita sekä pullon bourbon-viskiä. Hodge odotteli hetken ruuhkan tasaantumista ja pääsi matkaan iltapäivällä, kun nokea ja tuhkaa satoi jo kaupunkiin.

Lumitykit oli valjastettu suihkuttamaan sammutusvettä Heavenly Mountain Resort -laskettelukeskuksen rinteille tiistaina.

Palomies Patrick, 27, sammutti maastopaloa Tahoejärven lähellä tiistaina.

Tiistaihin mennessä lähes 4 000 palomiestä sekä kymmeniä sammutushelikoptereita oli värvätty taltuttamaan maastopaloa, jonka syttymissyytä tutkitaan yhä. Ainakin 669 rakennusta oli tuhoutunut ja 34 000 muuta rakennusta vaarassa tuhoutua.

Toistaiseksi Caldorin palon ei tiedetä vaatineen kuolonuhreja, mutta viime päivinä on raportoitu kolmen palomiehen ja kahden siviilin loukkaantumisista.

Kalifornian maastopalokausi on tänäkin vuonna ollut erittäin tuhoisa, sillä paloja on syttynyt tähän mennessä lähes 7 000 ja ne ovat ulottuneet yli 700 000:n hehtaarin laajuiselle alueelle. Liekehdintää ovat lietsoneet äärimmäisen kuumat ja kuivat olosuhteet, joita asiantuntijat pitävät ilmastonmuutoksen seurauksena.

Tällä hetkellä osavaltiossa roihuaa viranomaisten mukaan 13 aktiivista maastopaloa. Niistä Caldor-maastopalo on toiseksi suurin.

Ennätystä pitää hallussaan heinäkuun puolivälissä alkunsa saanut Dixie-palo, jonka tielle on jäänyt maastoa noin 332 000:n hehtaarin verran.

Tiistaihin mennessä Dixie-maastopalosta oli saatu hallintaan noin 48 prosenttia.

Maastopalotilanne on saanut metsäviranomaiset sulkemaan kaikki Kalifornian 18 kansallismetsää yleisöltä syyskuun puoliväliin saakka. Kyseessä on harvinainen varotoimi, johon on turvauduttu vain kerran aiemmin viime kesänä.

Viranomaiset ovat perustelleet sulkua sillä, että metsissä patikoivien ei haluta jäävän tulen saartamiksi.