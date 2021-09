New Yorkia laajempi öljylautta lähestyy Kyproksen rantoja – ”Tämä on täydellinen katastrofi meren ekosysteemille”

Pohjois-Kyproksella varaudutaan Syyriasta lähtöisin olevan öljylautan aiheuttamiin vahinkoihin ”kaikin mahdollisin keinoin”.

Syyrian suurimmalta öljynjalostamolta lähtöisin oleva öljylautta etenee ja leviää laajemmalle alueelle Välimerellä. Kyproksen viranomaisten mukaan sen odotetaan saavuttavan saaren rannat keskiviikkona.

Öljyvuodosta uutisoivat muun muassa CNN, BBC ja Guardian.

Syyrian viranomaiset kertoivat viime viikolla, että Baniyasin rannikkokaupungin öljynjalostamon lämpövoimalassa oli vuotanut 23. elokuuta lähtien säiliö, joka vetää 15 000 tonnia öljyä. Viranomaisten mukaan vuoto oli tuolloin saatu jo hallintaan.

Öljylautasta otetut satelliittikuvat viittaavat siihen, että vuoto oli suurempi kuin aiemmin on luultu. Lautan pinta-ala on noin 800 neliökilometriä, joten se ohittaa laajuudessaan esimerkiksi New Yorkin kaupungin alueen.

Kyproksen viranomaiset kertoivat tiistaina aamupäivällä Suomen aikaa, että lautan liikkeistä tehdyn simulaation sekä meteorologisen datan perusteella lautta olisi saavuttamassa Apostolos Andreasin niemen 24 tunnin sisällä. Karpasian niemimaan kärkenä tunnettu paikka on saaren koillisin kolkka, josta on matkaa Syyrian Baniyasiin noin 130 kilometriä.

Jaetun saaren pohjoispuolella itsenäiseksi julistautuneen Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan johto ilmoitti varautuvansa öljyn aiheuttamiin vahinkoihin kaikin mahdollisin keinoin. Apua ilmoitettiin olevan tulossa Turkista.

Syyrian viranomaisten mukaan Baniyasin jalostamon öljyvuoto olisi saatu hallintaan jo viime viikolla.

Paikallisen median mukaan Karpasian niemimaan edustalle on kasattu 400 metriä pitkä suojavalli, jonka avulla öljyn pääsy herkille rannoille yritetään estää. Myös Kyproksen hallitus on luvannut avustaa mahdollisten tuhojen torjunnassa pyydettäessä.

– Tämä on täydellinen katastrofi meren ekosysteemille. Tämä ongelma ei koske vain Pohjois-Kyprosta. Meidän tulisi tehdä yhteistyötä etelän kanssa, sanoi Pohjois-Kyproksen ympäristötekniikan insinöörien yhdistyksen johtaja Cemaliye Özverel Ekinci paikallisen TAK-uutistoimiston haastattelussa.

Satelliittikuvissa öljylautan on nähty levinneen pitkin Syyrian rannikkoa ennen sen etenemistä länteen kohti Kyprosta. CNN:n Baniyasin ja Jablan rannikkokaupungeista saamien tietojen mukaan iso osa rannikkoa on pahoin saastunut öljyvuodon vuoksi.

– Ihmiset eivät olisi tarvinneet tätä. Täällä on jo valmiiksi vaikeaa ansaita elantonsa, ja tämä on todellakin vaikuttanut monien perheiden elämään ja vienyt heiltä tulot. Hallitus lähetti vain ryhmiä, joilla oli mukanaan sieniä ja vesiletkuja. Heillä ei ole kapasiteettia hoitaa tätä. Ei merta voi puhdistaa sienillä, Baniyasissa asuva paikallinen kertoi CNN:lle nimettömänä.