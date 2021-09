Kabulilaisäiti menetti toivonsa päästä turvaan Talebanilta: ”Tämä liike hallitsee ruoskimalla naisia” – nuoren naisen päiväkirja Kabulista

Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

Kabulin päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Keskiviikko, 1. syyskuuta

”Elokuun viimeisen päivän yö oli minulle hyvin vaikea. Vasta varhain aamulla kuulin, että ammuskelu olikin juhlimista: Amerikkalaisjoukot olivat poistuneet Afganistanista.”

”Sana Taleban herättää minussa pelkoa. Pelkään tämän julman liikkeen valtaa. Tämä liike hallitsee katkomalla miesten käsiä ja jalkoja ja ruoskimalla naisia.”

”Menetin täysin toivoni elokuun viimeisenä päivänä. Menetin toivon siitä, että pääsisin vielä johonkin turvalliseen maahan, kuten jotkut ammattitoverini media-alalla. En päässyt.”

”Jouduin jäämään epätoivon maailmaan. Mitä nyt teen? Minulla ei ole valinnanvaraa. Olen elossa, minun pitää siis taistella. Näin olen päättänyt tehdä, sekä itseni että tyttärieni puolesta. Tyttärilläni ei ole ketään muuta kuin minä.”

”Haluan kirjoittaa teille talteen muistikuvani jokaisesta päivästä Talebanin hallitsemassa maassa, joka on niin kova naisille. Onnistunkohan minä tässä?”

” Uskotteko, että sydämeni vuotaa verta?

”No, joka tapauksessa aion taistella ja etsiä minulle ja kolmelle tytöilleni pääsyn ulos tästä sodan repimästä maasta. Uskotteko, että sydämeni vuotaa verta? Tämä on minun kotimaani. Miksi näin kävi? Olisipa minulla ollut valta pelastaa tämä maa.”

”Älkää unohtako meitä. Kirjoitan teitä varten joka päivä.”

