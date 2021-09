Eläinsuojelijan ja tämän 200 lemmikin evakuointi Kabulista aiheutti kohun Britanniassa – Boris Johnsonin vaimon epäillään puuttuneen asiaan

Kansanedustaja kritisoi ex-sotilas Paul Farthingin eläinten evakuointioperaatioon käytettyjä voimavaroja, kun briteille työskennelleet tulkit ovat kuolemanvaarassa.

Britannian armeijan ex-sotilas ja eläinsuojelija Paul ”Pen” Farthingin ja tämän eläinten vaiherikas evakuointi Afganistanista on aiheuttanut saarivaltiossa ministeritason kohun. Asiasta kertoo BBC.

Farthing saapui sunnuntaina Britanniaan arviolta 200 kissan ja koiran kanssa yritettyään viikkojen ajan saada eläimiään ja Kabulissa sijaitsevan eläinsuojansa työntekijöitä evakuoitua maasta.

Afganistanissa 2000-luvun alkupuolella palvellut Farthing perusti komennuksensa jälkeen Afganistaniin eläinsuojan koirille, kissoille ja aaseille. Ex-sotilaan evakuoinnista muodostui melkoinen soppa, johon sotkeutui brittiministereitä pääministeri Boris Johnsonia myöten.

Viikonloppuna brittilehti The Times uutisoi haltuunsa saamasta tallenteesta, jossa Farthing läksyttää puolustusministeri Ben Wallacen erityisavustajaa. Tallenteella Farthing syyttää ministeriä hänen evakuointioperaationsa estämisestä.

Mies on myöhemmin pahoittellut aamuohjelmassa purkaustaan ja sanoo olleensa tuolla hetkellä ”alimmassa alhossa”.

– Olin alimmassa mahdollisessa alhossa. Ymmärrän, miten maailma toimii, mutta tunteeni saivat minusta vallan. Pahoittelen kielenkäyttöäni kaikille, jotka kuulivat tuon tallenteen, Farthing kertoi ITV:llä.

Vettä myllyyn lisäsi Guardianin mukaan miehen taustajoukkoihin kuuluva eläinoikeusaktivisti Dominic Dyer, joka maanantaina väitti antaneensa tietoja tapauksesta pääministerin vaimolle, tunnetulle eläinaktivistille Carrie Johnsonille.

– Puolustusministeri Wallace muutti mielensä tässä asiassa pakon edessä, kun pääministeri palasi G7-kokouksesta sanoen, että tapauksesta on tulossa katastrofi. Minulla ei ole epäilystäkään, että Carrie oli tämän taustalla.

Pääministerin vaimon Carrie Johnsonin väitettiin myötävaikuttaneen Farthingin evakuointitapauksen etenemiseen.

Dyer väitti, että Wallace teki asiassa u-käännöksen pääministerin puututtua asiaan. Puolustusministeri kertoi viime keskiviikkona yhdeltä aamuyöllä antaneensa luvan Farthingin ja tämän eläinten evakuointiin.

Pääministerin edustaja kertoi Guardianille, että Dyerin väitteet ovat epätosia ja kiisti pääministerin ja tämän vaimon osallisuuden ”operatiivisessa päätöksessä”.

Farthingin Operaatio Arkki oli kerännyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, mikä ärsytti puolustusministeriä, jonka mukaan asia vei huomiota oikeilta evakuointioperaation asioilta.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace turhautui Farthingin kritiikkiin, jonka mukaan hän olisi estänyt ex-sotilaan evakuoinnin.

Tapaus herätti närää myös ulkoministeriön virkamiehissä Farthingin tapaus herätti närää, sillä tavoitteena oli priorisoida ihmisten eikä koirien evakuointia Afganistanista.

– Ihmisten saaminen lentokentälle ja sieltä pois on huomattavan vaikeaa. Me käytimme juuri paljon voimavaroja 200 koiran evakuointiin samalla, kun tulkkini perhe on kuolemanvaarassa, kertoi ulkoasiainvaliokuntaan kuuluva kansanedustaja Tom Tugendhat radiokanavan haastattelussa.

– Yksi tulkeistani kysyi minulta: "Miksi 5-vuotias lapseni on vähemmän arvokas kuin koirasi?”, kansanedustaja jatkoi.

Farthing on itse kertonut, että ei saanut brittiviranomaisilta apua evakuoinnissa, vaan kertoo järjestelleensä lentokentälle pääsyn Talebanin kanssa.

Miehen paluumatka noin 200 kissan ja koiran kanssa oli myös vaaroja täynnä, sillä mies oli Kabulin lentokentällä viime viikolla, kun itsemurhapommittajan iskussa kuoli yli 180 ihmistä.

Farthing oli lopulta eläinlääkärin ohella ainoa ihmismatkustaja Kabulista lähteneellä lennolla. Viisi kissaa kuoli evakuointioperaation aikana, mutta muut eläimet voivat eläinlääkärin mukaan olosuhteisiin nähden hyvin.

Farthingin hyväntekeväisyysjärjestön mukaan kabulilaisen eläinsuojan 68 työntekijää jäivät vielä Afganistaniin. Miehen mukaan pääasiassa nuorista naisista koostuva joukko yritetään evakuoida maasta mahdollisimman pian.

Brittien viimeinen evakuointilento lähti Afganistanista lauantaina. Yhdysvallat lopetti viimeisenä maana evakuoinnit puolenyön aikaan maanantain ja tiistain välisenä yönä.