Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

Millaista on elämä ääriliike Talebanin hallitsemassa uudessa Afganistanissa? Ilta-Sanomat aloittaa tiistaina Kabulin päiväkirjan, joka kertoo Talebanilta piilossa pysyttelevän naisen arjesta maan pääkaupungissa.

Kabulin päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Lue lisää: IS tavoitti Kabulissa hengenvaarassa piileskelevän perheenäidin: ”Me afganistanilaiset naiset joudumme kokemaan väkivaltaa syntymästä kuolemaan saakka”

Päiväkirja alkaa, kun Taleban juhlii amerikkalaisten lähtöä Kabulin lentokentällä. Ääriliikkeen taistelijat ampuvat villisti ilmaan.

Tiistaina yöllä, 31. elokuuta 2021

”Tänä yönä kuulimme rajua tulitusta. Oli kuin sota olisi alkanut. Se oli kauheaa. Käteni ja jalkani vapisivat. Kaikki amerikkalaissotilaat olivat lähdössä, ja lentoliikenne lakkasi. Vain Jumala tietää, mitä meille nyt tapahtuu.”

”En voi unohtaa tätä yötä. Pelkäänpä, että saamme kokea vielä monta samanlaista.”

”Olemme viettäneet tässä talossa nyt kaksi yötä. Kello lähestyy kolmea, mutta en pysty enää nukkumaan tulituksen vuoksi. Tyttäreni halaa minua tiukasti ja vapisee kuin puun lehti. Onko hän ansainnut tämän? Kuuluuko tämä osa 8-vuotiaalle?”

”Minulta kysytään, mitä lapseni haluaisivat, mutta mitä minä voisin sanoa? Hienoja leluja? Kysyykö kukaan lapsilta, mitä he itse haluaisivat? Leikkivä ja iloinen afganistanilainen lapsi haluaa, että maassa on rauha.”

” Meidän kansamme syntyy sodan keskelle ja kuolee sodassa. Minulla on kysymys: miksi?

”Nukuimme tämän yön yhdessä olohuoneessa. Siellä teillä ihmiset ovat hyvin onnellisia, ja lapset nukkuvat hiljaa, sillä he eivät ole koskaan kokeneet mitään tällaista eivätkä joudu tekemään sitä, mitä me teemme. Meidän maassamme sotaa on käyty jo yli 40 vuotta. Meidän kansamme syntyy sodan keskelle ja kuolee sodassa. Minulla on kysymys: miksi?”

”Meidän naapurimaamme toivat sodan tänne. Miksi? Emmekö me ole ihmisiä? Eikö meillä ole oikeutta rauhaan ja onnellisuuteen?”