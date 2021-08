Yhdysvaltain joukot jättivät jälkeensä suuren määrän varusteita ja kalustoa Afganistanista poistuessaan. Ajoneuvoja ja ilma-aluksia ”demilitarisoitiin” ennen niiden päätymistä Talebanin käsiin.

Muutama tunti sen jälkeen, kun viimeinen Yhdysvaltain joukkojen jäsen oli maanantai-iltana poistunut Afganistanista, marssivat Kabulin hiljentyneelle lentoasemalle voitonriemuisina ääriliike Talebanin edustajat. Paikan päällä Talebanin juhlintaa seurasivat varhain tiistaiaamuna muun muassa AP:n ja AFP:n toimittajat.

– Afganistan on viimein vapaa. Lentoaseman sotilas- ja siviilipuoli ovat meidän ja ne ovat hallinnassa. Toivottavasti pääsemme julkistamaan hallituksemme. Kaikki on rauhallista. Kaikki on turvallista, vakuutti Talebanin johtoon kuuluva viranomainen Hekmatullah Wasiq AP:lle kiitoradalla seistessään.

Videokuvaa Talebanin edustajista Kabulin lentokentällä on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Voittoa juhlineet Taleban-taistelijat poseerasivat Yhdysvaltain joukkojen jättämissä varusteissa Kabulin lentoaseman edustalla varhain tiistaiaamuna.

Voitonjuhlissa oli mukana Talebanin erikoisjoukkojen, Badri 313 -yksikön sotilaita, jotka poseerasivat ylpeinä maastopuvuissaan ja yhdysvaltalaisjoukkojen jälkeensä jättämiä aseita heilutellen.

Joukon johdatteli kiitotielle Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid, jonka kasvojen "tavallinen stoalainen ilme” oli vaihtunut AFP:n mukaan ”leveään virnistykseen”.

– Toivon teidän olevan hyvin varovaisia toimiessanne kansakuntamme kanssa. Se on kärsinyt sodasta ja invaasioista, eikä ihmisillä ole enää enempää sietokykyä, Mujahid evästi eliittijoukkojen jäseniä heille puhuessaan.

– Jumala on suurin! hän päätti puheensa.

Talebanin Badri 313 -erikoisjoukkojen sotilaat kiipesivät Kabulin lentokentän kiitotiellä auton lavalle kuvissa poseeraamista varten.

Amerikkalaiset tuhosivat kalustoaan viimeisenä tekonaan ennen maasta poistumistaan. AFP kuvaili lentoasemalla olevan kymmeniä hylättyjä ja hajotettuja helikoptereita, joista oli muun muassa ikkunat rikottu ja renkaat puhkottu.

Yhdysvaltain asevoimien keskusjohdon komentaja, kenraali Kenneth ”Frank” McKenzie vahvisti, että joukot olivat ennen lähtöään ”demilitarisoineet” tai muuttaneet käyttökelvottomiksi kaikkiaan 73 ilma-alusta, joukon panssaroituja ajoneuvoja sekä lentokenttää suojanneen ohjuspuolustusjärjestelmän. Viimeksi mainitun avulla estettiin maanantaina terroristijärjestö Isis-K:n kentälle tekemä raketti-isku.

McKenzien mukaan Kabuliin jäi noin 70 panssaroitua taktista MRAP-ajoneuvoa, joiden hinta on noin miljoona dollaria kappaleelta. Lisäksi joukot jättivät jälkeensä 27 Humvee-maastoautoa.

Talebanin erikoisjoukkojen jäsenet asettuivat ryhmäkuvaan.

Lue lisää: Taleban julkaisi propaganda­kuvia Badri 313 -erikois­joukoista – varusteet pitkälti sotasaalista

Afganistanin televisiossa puhuessaan Mujahid otti esille lentokentän toiminnan uudelleen käynnistämisen, joka edustaa monille maasta pakenemista suunnitteleville ainoaa toivoa päästä pois.

– Tekninen tiimimme tarkastaa lentoaseman tekniset ja logistiset tarpeet. Jos pystymme korjaamaan kaiken itse, emme tarvitse apua. Jos tarvetta on tekniselle tai logistiselle avulle, saatamme pyytää sitä Qatarilta tai Turkilta, Mujahid sanoi.

AP:n mukaan hän ei kertonut tarkemmin, minkä korjaamiseen hän viittasi.