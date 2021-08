Paikallisen median mukaan viranomaiset tutkivat koirien omistajan syyllistymistä mahdolliseen henkirikokseen.

Italiaa järkyttää koiralauman raatelemaksi Calabrian hallintoalueella joutuneen nuoren naisen kuolema. Hyökkäys tapahtui uutistoimisto Ansan mukaan viime viikon torstaina, kun opiskelija Simona Cavallaro, 20, oli poikaystävänsä kanssa piknik-retkellä Comune di Satrianon kylän alueella sijaitsevassa Monte Fioren metsässä.

Noin kymmenen paimenkoiran lauman omistaa lähellä tapahtumapaikkaa asuva lammasfarmari. Paikallisen median mukaan hänen syyllistymistään mahdolliseen henkirikokseen tutkitaan.

Calabrian kuvernööri Nino Spirli kuvaili hyökkäyksen tapahtumapaikkaa ”hyvin varustelluksi puistoksi” ja nuoren naisen kuolemaa tapahtumaksi, jota on vaikea ymmärtää

– Tämä on valtava tragedia, joka olisi voitu välttää, Spirli sanoi.

Paikallisen median mukaan koiralauma hyökkäsi pariskunnan kimppuun, kun he olivat oikaisemassa metsän halki piknikillä oltuaan. Cavallaron poikaystävä onnistui pakenemaan metsässä olevaan hylättyyn mökkiin, mutta selkänsä koirille kääntänyt nainen päätyi lauman hampaisiin.

Hänen uskotaan yrittäneen paeta pariskunnan autolle.

Poikaystävän hälyttämät pelastusviranomaiset kuljettivat Cavallaron paikalliseen sairaalaan, jossa tämä kuoli vammoihinsa. Raatelujälkiä kerrottiin löytyneen kaikkialta hänen kehostaan.

Muun muassa Libero Quotidiano -lehti kertoo tapauksen käynnistäneen Italiassa keskustelun eläinten pidon turvallisuuteen liittyvistä ristiriidoista. Il Tempo -lehden mukaan kaksi lauman koiraa saatiin kiinni pian tapahtuneen jälkeen, jolloin ne olivat vielä yltä päältä veressä.

Maremmano-abruzzese-rodun edustajiin kuuluvien koirien kerrottiin hyökänneen myös paikalle tulleiden poliisien kimppuun, jolloin he joutuivat ampumaan ilmaan säikyttääkseen ne pois.

Simona Cavallaron muistoksi järjestettiin maanantaina Soveraton kylän aukiolla tilaisuus, johon saapui useita satoja ihmisiä.

– Rakas tyttäreni on jättänyt tämän maallisen elämän. Suru on niin syvä, että tuntuu kuin puolet kehostani olisi viety. Simona oli puhdas kuin lähdevesi, aurinkoinen kuin auringonnousu ja auringonlasku, hymyilevä ja leikkisä kuin lapsi. Elämämme on tuhoutunut, Cavallaron murtunut isä Alfio Cavallaro sanoi LaC News 24 -kanavan mukaan.