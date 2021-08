Asiantuntijoiden mukaan merkit viittaavat siihen, että Pohjois-Korea pyrkii laajentamaan jo ennestään mittavaa ydinasevarastoaan.

Pohjois-Korea näyttää käynnistäneen uudelleen Yongbyonin ydinreaktorin, jolla sen uskotaan tuottaneen plutoniumia ydinaseita varten. Asiasta kertoi perjantaina YK:n alainen kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vuotuisessa raportissaan.

Raportin mukaan Pohjois-Korean ydinohjelman keskiössä olevassa reaktorissa on havaittu toiminnan merkkejä ensimmäisen kerran loppuvuoden 2018 jälkeen.

– Heinäkuun 2021 alusta lähtien on ollut nähtävissä viitteitä asiasta, mukaan lukien jäähdytysveden laskemista, joka sopii yhteen operaation kanssa, raportissa sanotaan.

IAEA:n raportista ovat uutisoineet muun muassa Reuters, BBC sekä Wall Street Journal.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla on nähtävissä kuvaa tammikuun sotilasparaatista, jossa Pohjois-Korea esitteli uusia ohjuksiaan.

IAEA:lla ei ole ollut pääsyä Pohjois-Koreaan sen jälkeen, kun hallinto karkotti järjestön tutkijat maasta vuonna 2009. Sittemmin maassa on panostettu ydinaseohjelman kehittämiseen ja tehty ydinkokeita, joista viimeisin nähtiin vuonna 2017.

Tältä näytti Yongbyonin ydinlaitoksen alue satelliittikuvassa elokuussa 2017.

Kesäkuussa 2008 otetussa kuvassa on nähtävissä Yongbyonissa sijaitseva ydinvoimala ennen sen jäähdytystornin tuhoamista. Pohjois-Korea tuhosi tornin tuolloin symbolisena eleenä osoittaakseen sitoutumistaan kansainvälisiin ydinsopimuksiin.

Järjestö seuraa Pohjois-Koreaa näinä päivinä pääasiassa satelliittikuvien avulla, ja esimerkiksi jäähdytysveden laskemisen kerrotaan näkyvän kaupallisissa satelliittikuvissa.

– Ei ole mitään keinoa saada tietää, miksi reaktori ei ollut aiemmin toiminnassa – joskin työ vesivarastolla on jatkunut kuluneen vuoden aikana jäähdytysjärjestelmän riittävän vedensaannin varmistamiseksi, sanoi Pohjois-Koreaa analysoivan yhdysvaltalaisen 38 North -projektin johtaja Jenny Town Reutersille.

Town piti reaktorin käynnistämisen ajankohtaa ”hieman erikoisena” vuodenaikaan liittyvien tulvariskien vuoksi, sillä sen jäähdytysjärjestelmä on altis äärimmäisille sääilmiöille. Esimerkiksi viime vuoden elokuussa tulvat saattoivat vahingoittaa Yongbyoniin yhteyksissä olevia vedenpumppaamoja.

Myös tänä vuonna rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia eri puolilla maata, joskaan Yongbyonin alueelta sellaisista ei ole ainakaan Pohjois-Korean valtionmedia raportoinut.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tarjoutui purkamaan Yongbyonin laitoksen vastineeksi kansainvälisten pakotteiden höllentämisestä, kun hän tapasi Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin vuonna 2019 Vietnamissa. Trump kieltäytyi tuolloin tarjouksesta, koska Yongbyon oli vain yksi Pohjois-Korean ydinohjelman osista, eikä sen lakkauttamisen katsottu olevan riittävä ele sanktioiden purkamiseen.

Yongbyonia koskevan erimielisyyden on arvioitu johtaneen neuvotteluiden kariutumiseen tuolloin.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tarkasti rakennusprojektia Pjongjangissa kuvassa, jonka maan valtionmedia julkaisi reilu viikko sitten.

Jo kesäkuussa IAEA kertoi merkeistä, jotka saattoivat viitata plutoniumin erottamiseen reaktorin käyttämästä polttoaineesta. Erotettua plutoniumia voidaan käyttää materiaalina ydinaseissa.

Perjantaina julkaistussa raportissaan IAEA kuvaili viitteitä reaktorin ja radiokemikaalisen laboratorion toiminnasta ”syvästi huolestuttaviksi”. Lisäksi merkkejä on havaittu aktiivisesta toiminnasta Pyongsanissa sijaitsevalla uraanikaivoksella sekä epäillyllä uraanin rikastuslaitoksella Kangsonissa.

– Vaikuttaa siltä, että Pohjois-Korea on käynnistänyt uudelleen plutoniumin tuotannon ydinaseohjelmaansa varten. Vaikka Pohjois-Korealla on jo merkittävä varasto ydinohjuksia, tämä viittaa siihen, että maa on edennyt nykyisen arsenaalinsa laajentamiseen, kommentoi Brandeisin yliopiston Lähi-idän Crown Center -tutkimuslaitoksen johtaja Gary Samone raporttia Wall Street Journalille.

Samone on työskennellyt aiemmin Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvoston joukkotuhoaseiden asiantuntijana.