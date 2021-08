Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää tulosta todella hyvänä ja uskoo kolmannen annoksen tarjoavan pitkäkestoista suojaa.

Israelissa jo kaksi miljoonaa asukasta on saanut kolmannen annoksen koronavirusrokotetta.

Tuore vertaisarvioimaton israelilaistutkimus tarjoaa tietoa kolmannen koronarokoteannoksen vaikutuksista. Kansallisesti toteutetun tutkimuksen mukaan Pfizerin rokotteen suojateho 12 päivää kolmannen annoksen jälkeen on jopa kymmenkertainen verrattuna kahden rokotteen antamaan suojaukseen.

Nyt julkaistuun tutkimukseen osallistui 1 144 690 yli 60-vuotiasta israelilaista. Tulosten perusteella 12 päivää tehosteannoksen saamisesta riski tartunnan saamiselle oli 11,4 kertaa pienempi ja riski vakavaan tautimuotoon yli kymmenen kertaa pienempi.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että kolmannen rokoteannoksen vaikutus sekä tartuntojen vähentämisessä että vakavan tautimuodon ehkäisemisessä on merkittävä myös maassa vallalla olevaa deltavarianttia vastaan. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, tällä kertaa pureuduttiin kasvaneiden vasta-ainetasojen sijaan ”oikean elämän” dataan koronavirustartunnoista.

Tulos ei yllättänyt Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtajaa Mika Rämetiä.

– Tämä varmisti vasta-aineiden perusteella oletettua skenaariota siitä, mitä oikean suojan osalta tapahtuu, Rämet sanoo.

Rämetin mukaan tutkimustuloksissa kolmannen annoksen jälkeinen suojaustaso deltavarianttia vastaan on yhtä hyvä kuin kahden annoksen teho alkuperäistä virusta vastaan. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei tutkimus ole kuitenkaan suoraan yleistettävissä Suomeen, sillä Suomessa on ollut käytössä 12 viikon annosväli, kun taas Israelissa väli on ollut kolme viikkoa.

– Lähtökohtaisesti tämä kertoo, että vielä löytyy takataskusta keinoja, joilla pystytään pysymään koronaviruksen edellä. Näen tuloksen tosi, tosi hyvänä, Rämet sanoo.

Syy, miksi rokotteen tehoa tarkastellaan tutkimuksessa juuri 12 päivän jälkeen, löytyy Rämetin mukaan viruksen itämisajasta ja puolustusvasteen kehittymisestä. Taudilla on muutamien päivien itämisaika, eikä rokote hoida jo saatua infektiota, joten laskemista ei voi aloittaa nollasta päivästä. Puolustusvasteen kehittymisessä menee niin ikään muutamia päiviä.

– Jo varhaisimmissa tutkimuksissa nähtiin, että käyrät rokotettujen ja rokottamattomien kohdalla eroavat 12 päivän kohdalla, Rämet sanoo.

– Kaikkien rokotteen ottaneiden on tärkeä myös muistaa, että ensimmäinen viikko on tärkein. Jos silloin saa infektion, niin rokotteesta saatu hyöty jää saavuttamatta, Rämet jatkaa.

Mika Rämet uskoo, että kolmas rokoteannos tarjoaa pitkäkestoisen suojan koronavirusinfektiota vastaan.

Rämetin mukaan tulos ei automaattisesti tarkoita sitä, että rokotteesta täytyisi jakaa jatkossa vielä lisää tehosteannoksia. Hän huomauttaa, etteivät kolmen annoksen rokotesarjat ole mitenkään epätavallisia.

– Esimerkiksi hepatiittirokotesarja on hyvä esimerkki. Kahdella ei tule riittävää suojaa, vaan tarvitaan vielä kolmas annos, että suoja saadaan sekä hyväksi että pitkäkestoiseksi. Ajattelisin, että tämä kolmas mahdollinen annos tulee takaamaan pitkään jatkuvaan suojan, Rämet sanoo.

Siihen, pitäisikö Suomessa ryhtyä tarjoamaan kolmatta rokoteannosta, ei Rämet ota kantaa. Asiaa käsittelee Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä tulevassa kokouksessaan. Rämet kuitenkin muistuttaa, että yleinen rokotuskattavuus on tällä hetkellä tehosteannoksia tärkeämpää.

– Kaikkein tärkeintä on saada niitä ensimmäisiä annoksia mahdollisimman paljon. Ei voi antaa kolmatta annosta ennen kuin on saanut ensimmäisen ja toisen annoksen. Meillä on vielä noin 100 000 yli 65-vuotiasta, jotka eivät ole saaneet yhtään annosta. Siellä se suurin haavoittuvuus on.

Israelissa alettiin tarjota heinäkuun lopussa tehosteannosta yli 60-vuotiaille kansalaisille, jotka olivat saaneet toisen annoksensa vähintään viisi kuukautta aiemmin. Sunnuntaina maan terveysministeri Nitzan Horowitz kertoi Jerusalem Postin mukaan, että kolmas annos on jatkossa saatavilla kaikille israelilaisille.

Tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa israelilaista on saanut kolmannen rokoteannoksen. Vähintään kertaalleen rokotettuja on noin 5,96 miljoonaa ja vähintään kahdesti rokotettuja noin 5,46 miljoonaa. Maan väkiluku on yhteensä noin 8,8 miljoonaa.

Tuoreiden tutkimustietojen myötä Israel on päättänyt päivittää rajoituskäytäntöjään ja rokotetun henkilön määritelmäänsä, Jerusalem Post kertoo.

Aiemmin lähes kaikkien Israeliin saapuvien matkustajien on täytynyt jäädä vähintään seitsemän vuorokauden karanteeniin. Ensi perjantaista lähtien kolmesti rokotettujen tai alle viiden kuukauden sisällä kahdesti rokotettujen ei tarvitse jäädä karanteeniin, elleivät he tule korkean riskin maiksi luokitelluista valtioista. Näitä korkean riskin maita on neljä: Brasilia, Meksiko, Bulgaria ja Turkki.

Israelilla on käytössään kansallinen rokotuspassi. Lokakuun alusta alkaen kolmesti rokotetut tai viiden kuukauden sisällä toisen rokoteannoksen saaneet saavat niin kutsutun vihreän passin, joka mahdollistaa osallistumisen muun muassa yleisötapahtumiin ja pääsyn tiettyihin julkisiin tiloihin. Passin saavat myös ne, jotka ovat sairastaneet taudin kuuden kuukauden sisällä tai ne, jotka ovat sairastamisensa jälkeen saaneet vähintään yhden rokoteannoksen.

– Ylläpidämme läheisessä yhteistyössä pääministeri Naftali Bennettin kanssa lähestymistapaa, joka on tasapainoinen ja vastuullinen. Terveys on meille kaikki kaikessa, mutta emme unohda rajoitusten ja sulkujen vakavia seurauksia, terveysministeri Horowitz sanoo.