Ida kulkee Katrinan jalanjäljissä, mutta tuhoista ei ennakoida yhtä pahoja – olisiko Katrinan kaltainen tappava myrskytulva mahdollinen?

Hurrikaani Ida rantautui Louisianaan päivälleen 16 vuotta tuhoisan hurrikaani Katrinan jälkeen.

Katriinan vuosipäivänä Yhdysvaltoihin iskenyt Ida on voimakkain hurrikaani pitkään aikaan.

Hurrikaani Ida iski Louisianaan vielä kovempana kuin hurrikaani Katrina rantautui tasan 16 vuotta sitten, mutta tuhojen ei ennakoida nousevan tällä kertaa yhtä pahoiksi, vaikka Idan tuulennopeus on Katrinaakin kovempi. Merkittävin syy siihen on myrskyvuoksessa eli myrskytulvassa, jonka uskotaan jäävän Katrinaa matalammaksi joskin silti vaarallisen korkeaksi. Tuuli ja alhainen ilmanpaine muodostavat tulvan, joka usein johtaa valtaosaan hurrikaanien kuolonuhreista.

Katrina oli Yhdysvaltojen lähihistorian tuhoisin luonnonkatastrofi, ja siinä kuoli vuonna 2005 yli 1 800 ihmistä. Taloudelliset tuhot olivat yli sata miljardia dollaria.

Yli 80 prosenttia New Orleansista oli Katrinan jäljiltä tulvan alla.

Ida iskeytyi Suomen aikaa sunnuntai-iltana 240 kilometrin tuntivauhdilla Port Fourchoniin New Orleansin eteläpuolella neljännen asteen hurrikaanina, kolmannen asteen myrskynä rantautunutta Katrinaa voimakkaampana. Sateen ja tuulen osalta Idan ennakoidaan olevan Katrinaa voimakkaampi.

Hurrikaanikeskus ennustaa Idan hurrikaanin aiheuttaman tulvan olevan pahimmin kärsivillä alueilla 12–16 jalkaa eli 3,6–4,8 metriä korkea.

– Viisitoista jalkaa (4,5 metriä) voi takuulla tehdä paljon tuhoa, mutta se ei ole mitään verrattuna Katrinan vuokseen, Louisianan yliopiston professori, ilmastotieteilijä Barry Keim sanoi New York Timesin haastattelussa.

Myrskytuulta Louisianan Bourgissa sunnuntaina.

Katrina toi mukanaan yli kuusi metriä korkean myrskytulvan. Myrskytulvan kokoon vaikuttaa niin hirmumyrskyn aiheuttamat muutokset ilmanpaineeseen kuin myös tuulet, aallot ja merenpohjan muoto. Katrinan suurta myrskytulvaa selittää osin se, että hurrikaani oli merellä ollessaan erittäin voimakas viidennen asteen hurrikaani.

Suuri ja vuolasvirtainen Mississippi-joki tuo Louisianassa lisäongelmia, sillä joki kuljettaa tulva-alueelle jatkuvalla syötöllä lisää vettä, jolla ei ikään kuin ole paikkaa, mihin mennä.

Tuhojen kannalta erityisen tärkeää on, miten tulviin on varauduttu. Katrina paljasti 16 vuotta sitten, ettei tulvasuunnittelu ollut riittävää etenkään New Orleansin kaupungissa, jonka pinta-alasta 80 prosenttia jäi tulvan alle. Ihmiset kipusivat talojen katoille odottamaan pelastusta. Tulvavallit pettivät pahoin, mikä johti kuolemiin.

Tulvavalleihin on katastrofin jälkeen panostettu, ja New Orleansin pumppuja ja tulvaportteja on päivitetty järeämpiin. Kaupunki sijaitsee merkittävin osin merenpinnan alapuolella.

Tulvajärjestelyjä ennen Idan iskeytymistä.

Louisianan kuvernööri John Bel Edwards kertoi CNN:lle, että osavaltio on tulviin ”niin valmis kuin on mahdollista” ja että Ida on "todella vakava testi tulvavallijärjestelmälle etenkin Louisianan rannikolla”.

Barry Keim huomauttaa New York Timesin haastattelussa, että New Orleansissa tulvasuoja on huomattavasti paremmalla tasolla kuin se oli 16 vuotta sitten, mutta hurrikaani aiheuttaa suuria tuhoja laajalle alueelle, eikä tulvasuoja ole kaikkialla yhtä hyvä.

Ida-hurrikaanin on ennakoitu tuovan 8–16 tuuman eli 20–40 cm:n ja joillekin alueille jopa 20 tuuman eli 50 cm:n sademääriä, mikä on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin Katrinan aikana. Hurrikaanikeskuksen mukaan myös sateen tuoma tulvariski on merkittävä Louisianassa.