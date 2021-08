Yhdysvallat torjui Isis-K:n itsemurhaiskun ilmasta – tämä Kabulin tapahtumista tiedetään

Yhdysvallat teki lennokki-iskun sunnuntaina Kabulissa. Iskun kohteena oli lentokentälle itsemurhapommi-iskua suunnitellut Isis-K:n jäsen, jonka ajama ajoneuvo oli lastattu räjähteillä.

Yhdysvallat on iskenyt lauantaina ja sunnuntaina Isis-K:n jäseniä vastaan. Kuva näyttää Kabulin lentokentän räjähdyspaikan torstaina.

Yhdysvallat on vahvistanut tehneensä sunnuntaina Kabulissa lennokki-iskun ajoneuvoon, jossa oli itsemurhapommittaja ja merkittävä määrä räjähteitä.

Viranomaisten mukaan lennokki-iskun kohde muodosti välittömän uhan Kabulin lentokentälle, jolta Yhdysvallat on evakuoimassa ihmisiä.

Yhdysvaltojen asevoimien tiedottaja, kapteeni Bill Urban kertoi, että Yhdysvallat teki iskun itsepuolustuksen nimissä. Kohteena oli ajoneuvo, joka muodosti Urbanin mukaan välittömän, Isis-K-järjestöön liittyvän uhan Kabulin lentokentälle.

– Olemme luottavaisia, että osuimme kohteeseen menestyksekkäästi. Merkittävät ajoneuvosta kummunneet jälkiräjähdykset viittaavat siihen, että ajoneuvossa oli huomattava määrä räjähteitä.

– Arvioimme paraikaa siviiliuhrien mahdollisuutta, mutta tällä hetkellä sellaisista ei ole viitteitä. Pysymme tarkkaavaisina potentiaalisten tulevien uhkien varalta, Urban kertoi.

Viranomainen kertoi myöhemmin CNN:lle, että ajoneuvo oli iskun aikaan rakennuksen vieressä ja että ajoneuvon sisällä oli yksi itsemurhapommittaja.

Myös Taleban on kertonut Yhdysvaltojen tekemästä ilmaiskusta, jossa kohteena oli lentokentälle itsemurhaiskua suunnitellut mies, joka ajoi räjähteillä lastattua autoa.

Lisäksi afganistanilainen poliisipäällikkö Rashid on vahvistanut uutistoimisto AP:lle, että Kabulin lentokentän läheisyydessä olevassa Khuwja Bughran naapurustossa on tehty sunnuntaina raketti-isku, jossa on kuollut yksi lapsi.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, liittyvätkö Kabulin tapahtumat toisiinsa vai oliko kyseessä kaksi erillistä iskua. Muuan muassa uutistoimisto AP ja brittilehti Guardian kirjoittavat, että kyseessä vaikuttaa olevan kaksi erillistä iskua, mutta tiedot molemmista tapauksista ovat vähäisiä.

Alun perin Suomen aikaa hieman ennen neljää raportoitiin voimakkaasta räjähdyksestä lähellä Kabulin lentokenttää. Paikallinen terveysviranomainen vahvisti tuolloin BBC:lle, että kyseessä ”vaikutti olevan” lentokentän lähellä taloon osunut raketti-isku.

Kabulista välitetyssä videomateriaalissa kaupungin yllä näkyy mittava savupylväs.

Yhdysvaltojen suorittama ilmaisku oli toinen Isis-K:n jäseniin kohdistama isku torstaisen Kabulin lentokentän terrori-iskun jälkeen. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Yhdysvallat teki lennokki-iskun Nangarharin maakunnassa Itä-Afganistanissa Pakistanin rajan lähellä. Iskussa kuoli kaksi ja loukkaantui yksi Isis-K:n ”suunnittelijaa”.

Tiedotustilaisuudessa Pentagonin tiedottaja John Kirby totesi kyseessä olleen osin kostoisku.

Kabulin lentokentän iskussa kuoli 13 yhdysvaltalaista sotilasta ja CNN:n mukaan kaiken kaikkiaan yli 180 ihmistä.

– Emme unohda tätä emmekä anna anteeksi. Metsästämme teidät ja panemme teidät maksamaan, presidentti Joe Biden sanoi puheessaan Kabulin iskun jälkeen.