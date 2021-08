Joukkojen siirtäminen luo lisää jännitteitä Valko-Venäjän ja sen naapurimaiden välille, arvioi Reuters.

Venäjän ilmatorjuntaohjusjoukkoja on saapunut Valko-Venäjälle, kertoo uutistoimisto Reuters. Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan joukkojen tehtävänä on harjoituskeskuksen perustaminen Hrodnan kaupunkiin, joka on sekä Puolan että Liettuan rajan tuntumassa.

Reuters arvioi, että joukkojen siirtäminen luo lisää jännitteitä Valko-Venäjän ja sen naapurimaiden välille. Valko-Venäjän välit Puolaan ja Liettuaan ovat huonot, sillä Valko-Venäjä syyttää maita sen asioihin sekaantumisesta.

Monet Valko-Venäjän oppositiojohtajat ovat saaneet maista turvapaikan. Lisäksi Puola ja Liettua kieltäytyivät tunnustamasta Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Alexander Lukashenkon voittoa viime vuoden vaaleissa. Useat tahot pitävät vaalitulosta peukaloituna.

Valko-Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin, että päätös Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisestä harjoituskeskuksesta tehtiin maaliskuussa Moskovassa.

Ministeriön mukaan Valko-Venäjälle saapuu nykyisten joukkojen lisäksi venäläisiä Su-30SM -hävittäjiä syyskuun alussa. Hävittäjien tai muiden saapuvien joukkojen määrä ei ole tiedossa.

Venäjä on ylläpitänyt läheisiä sotilaallisia ja taloudellisia siteitä Valko-Venäjään samaan aikaan kun Valko-Venäjän välit länsimaihin ovat viilenneet Lukashenkon tukahdutettua kiistanalaisten presidentinvaalien jälkeiset joukkomielenosoitukset.

Lukashenko kertoi viime kuussa, että Valko-Venäjä ei epäröi kutsua venäläisiä joukkoja maahan tarvittaessa. Hän tosin lisäsi, ettei niille ole tarvetta.