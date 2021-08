Avioliittotodistus ja puhelin pelastivat – amerikkalaisen sotaveteraanin vaimon pako Afganistanista jäi melkein lentokentän porteille

Yhdysvaltojen evakuointisäännöt johtivat melkein siihen, että amerikkalaissotilaan vaimon matka oli tyssätä Kabulin lentokentän porteille.

Pelkästään Yhdysvaltojen lentokoneilla Afganistanista on evakuoitu kymmeniätuhansia ihmisiä.

Afganistanin haltuun ottaneen Talebanin kostotoimia pelkääviä henkilöitä on paennut maasta sankoin joukoin. Erityisen uhattuina on yleisesti pidetty sellaisia henkilöitä, jotka ovat työskennelleet länsimailla.

Esimerkiksi Yhdysvallat on lähtökohtaisesti kuitenkin evakuoinut vain ihmisiä, joilla on joko pysyvä oleskelulupa tai maan kansalaisuus. Tämä on johtanut siihen, että jopa monet maasta pakenevat amerikkalaiset ovat joutuneet jättämään afganistanilaiset sukulaisensa tai perheenjäsenensä maahan.

– Meidän tietoomme on tullut lukuisia sellaisia perheitä, jotka on erotettu tai heille on kerrottu, että vain passilla tai pysyvällä oleskeluluvalla pääsee läpi porteista, hän sanoo, Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston USAID:n entinen viranomainen Stacia George kertoo uutistoimisto Reutersille.

Georgen mukaan jotkut ovat joutuneet jättämään esimerkiksi lapsiaan sukulaistensa hoitoon maasta paetessaan. Toiset ovat onnistuneet saamaan lapset Kabulin lentokentälle amerikkalaisten sukulaisten mukana.

Afganistanin erikoisjoukkojen alihankkijalle työskennellyt Sharifa Afzali on yksi onnekkaista. Hänen tiensä ulos maasta turvasivat aviotodistus ja yksi onnekas puhelu.

Afzali tapasi amerikkalaisen Hans Wrightin vuonna 2017, kun molemmat työskentelivät samalle alihankkijalle. Wright oli Yhdysvaltain armeijan veteraani, joka 24 vuoden uransa jälkeen oli siirtynyt yksityiselle puolelle.

Afzali ja Wright rakastuivat ja avioituivat tänä keväänä. Avioliitosta huolimatta pariskunnalla oli kuitenkin ongelma: Afzali ei pystynyt hakemaan oleskelulupaa avioliiton perusteella, koska hänellä oli jo meneillään hakemus niin kutsutusta SIV-oleskeluluvasta.

Yhdysvallat voi myöntää Afganistanin kansalaisille kyseisen oleskeluluvan, mikäli he ovat työskennelleet Yhdysvaltain valtiolle Afganistanissa esimerkiksi tulkkina.

Kansalaisuuden ja oleskeluluvan puute hankaloitti Afzalin poistumista maasta. Hän yritti silti ja saapui Kabulin lentokentälle kädessään avioliittotodistus ja puhelin. Häntä ei meinattu päästää kentälle, mutta langan toisessa päässä ollut Wright kehotti Afzalia antamaan puhelimen kenttää vartioivalle sotilaalle.

– En uskonut, että sotilas suostuisi puhumaan minulle, mutta hän suostui, Wright kertoo.

Avioparia avustanut entinen erikoisjoukkojen upseeri Ashley Sogge kertoo, että Afzalilla kävi harvinaisen hyvä tuuri. Hän kertoo välittäneensä Afzalille ohjeita Wrightin kautta.

– Käytännössä valmensin häntä. Kerroin mitä hänen pitää sanoa porteilla ja muistutin, että hänen pitää painottaa olevansa amerikkalaisen sotilaan lainmukainen puoliso. Sanoin, että se tulee ensin ja hänen pitää myös kertoa, että hänellä on meneillään oleva SIV-hakemus, Sogge sanoo.

Wright anoi puhelimessa sotilasta Soggen ohjeiden mukaan päästämään Afzalin ylitse rajan, vaikka se on periaatteessa tämän hetkisiä sääntöjä vastaan. Sotilas suostui.

Kun kentälle pääsy varmistui, Sogge järjesti Afzalille ja Wrightin afgaanitulkille lennot pois maasta. Wrightin mukaan Afzali soitti hänelle sunnuntai-aamuna Saksasta.