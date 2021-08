Yhdysvaltain Louisianaan on iskemässä yksi pahimmista myrskyistä 170 vuoteen: Hurrikaani Idan on varoitettu olevan äärimmäisen vaarallinen

Karibialla sijaitsevan Kuuban yli pyyhkäisseen hirmumyrsky Idan odotetaan rantautuvan Yhdysvaltain rannikolle sunnuntaina paikallista aikaa iltapäivän tai illan aikana.

Louisianan osavaltiota lähestyvän hurrikaani Idan on ennustettu voimistuvan toiseksi korkeimpaan neloskategoriaan ennen rantautumistaan. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) mukaan Idan aiheuttamat puuskat voivat pahimmillaan olla voimakkuudeltaan lähes 47 metriä sekunnissa, mutta pahempiakin skenaarioita on esitetty.

Tällä hetkellä Ida on kolmoskategoriassa, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja sanomalehti Washington Post.

Muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN uutisoi, että Louisianaan iskemässä oleva hirmumyrsky Ida saattaa olla pahin hurrikaani yli 170 vuoteen.

Myrsky tulee olemaan suurin, mikä on osunut Louisianan osavaltioon sitten 1850-luvun, osavaltion kuvernööri John Bel Edwards arvioi medialle lauantaina.

– Tämä on erittäin suuri myrsky, Edwards totesi.

Yhdysvaltain eteläosassa sijaitsevaan Louisianan osavaltioon on julistettu Idan vuoksi hätätila. 16 vuotta sitten hirmumyrsky Katrina kylvi tuhoa alueella ja lähes 1 800 ihmistä kuoli.

Hirmumyrskyn lähestyminen on saanut tuhannet ihmiset evakuoitumaan New Orleansista ja kaupungista ulosjohtavat tiet ovat ruuhkautuneet pahoin pormestari LaToya Cantrellin kehotettua ihmisiä jättämään New Orleansin.

– Nyt on aika lähteä, kuului Cantrellin viesti.

Myös Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) on varoittanut ihmisiä ja luonnehtinut Idaa ”äärimmäisen vaaralliseksi ja suureksi hurrikaaniksi”.

– Myrskyn nopean voimistumisen odotetaan kestävän seuraavat 12 tuntia, ja Idan ennustetaan olevan erittäin vaarallinen hirmumyrsky sen rantautuessa Louisianaan iltapäivällä, sanoo NHC.

Pikaviestipalvelu Twitteriin julkaistuissa viesteissä NHC kuvailee Idan aiheuttavan hengenvaaran.

Kansallinen sääpalvelu on lausunnossaan ennustanut hirmumyrsky Idan aiheuttavan ”rakenteellisia vaurioita rakennuksille, joista monet tulevat katoamaan tulvavesien mukana”. Äärimmäisellä voimakkuudella rannikkoalueille iskevien tuulten puolestaan aiheuttavan laajoja sähkökatkoksia sekä katkoja viestintäyhteyksiin.

Washington Postin mukaan Idan varoitellaan voivan aiheuttaa voimakkaiden puuskien lisäksi myös "hengenvaarallisia" rannikolle iskeviä myrskyvuoksia, jotka voivat nousta jopa 3–4 metriä normaaleja vuorovesirajoja korkeammalle. Myrskyvuoksien lisäksi Louisianaa voivat koetella "katastrofaalisen kova tuuli" ja rankkasade, jota voi lehden ennusteiden mukaan tulla jopa puoli metriä.

– Ymmärtäkää, että on olemassa mahdollisuus, että olosuhteet rannikolla muuttuvat tavalliselle elämälle mahdottomiksi joksikin aikaa ja että New Orleansin ja Baton Rougen alueilla saattaa tulla viikkoja kestäviä sähkökatkoja, kirjoitti Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos lauantaiyönä.

Kuubaan Ida iski myöhään perjantaina ykköskategorian myrskynä. Saarivaltiossa evakuoitiin myrskyn tieltä yli 10 000 ihmistä Pinad del Rion maakunnassa. Pääkaupungissa Havannassa kaikki julkinen liikenne keskeytettiin ja sähköt katkaistiin varotoimena ennen myräkän saapumista.