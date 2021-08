Kaksi ”korkean profiilin” Isis-jäsentä kuoli ja yksi haavoittui – näin Pentagon kommentoi ”pahojen tyyppien” lennokki-iskua

Pentagonin tiedottajan mukaan iskussa kuoli ”ehdottomasti perusteluja kohteita”, ”pahoja tyyppejä, jotka voivat tehdä pahoja asioita ja suunnitella pahoja iskuja”.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon kertoi lauantaina tiedotustilaisuudessa lisätietoja perjantain ja lauantain välisenä yönä tehdystä lennokki-iskusta ja sen kohteista.

Kenraali William “Hank” Taylor ja tiedottaja John Kirby vahvistivat tiedot yhdestä vastaterrorismin nimissä tehdystä lennokki-iskusta Nangarharin maakunnassa.

Taylorin mukaan ”kaksi korkean profiilin Isis-K:n jäsentä kuoli ja yksi haavoittui”. Hänen mukaansa tiedossa ei ole siviiliuhreja.

– Täsmentämättä tulevia suunnitelmia voin sanoa, että meillä on taito puolustaa itseämme ja kyky panna toimeen tarpeen mukaan terrorismin vastaisia operaatioita, hän sanoi.

Pentagon ei vahvistanut lehtitietoja siitä, että kohteet olivat autossa, kun isku tehtiin.

Lennokki-isku tehtiin vuorokausi Kabulin tuhoisan itsemurhaiskun jälkeen. Isis-K ilmoittautui lentokentän terrori-iskun tekijäksi.

Taylorin mukaan lennokki-iskun kohteita voi kutsua ”korkean profiilin” Isis-jäseniksi tiedustelutiedon valossa heidän menneiden tekojensa takia. Taylor käytti monikkoa puhuessaan iskun suunnitelluista kohteista.

Alun perin Pentagon tiedotti yhdestä iskussa kuolleesta Isis-K:n ”suunnittelijasta”.

Kysyttäessä, olivatko iskussa kuolleet osallisina Kabulin iskuun, John Kirby ei vastannut suoraan.

– He olivat Isis-K:n suunnittelijoita ja fasilitaattoreita. Se on riittävä syy jo itsessään. En puhu yksityiskohdista näiden yksilöiden kohdalla tai heidän tarkoista rooleistaan, Kirby sanoi.

Iskussa kuolleiden nimiä tai kansalaisuuksia ei kerrottu. Kirby ei myöskään vastannut kysymykseen siitä, kuinka tärkeitä jäseniä he ovat olleet äärijärjestössä.

– He menettivät suunnittelijan ja fasilitaattorin ja yksi heistä haavoittui. Se että kaksi tällaista yksilöä ei enää kävele maan pinnalla, on hyvä asia. Se on hyvä Afganistanin kansalle ja se on hyvä meidän joukoillemme ja lentokentällä oleville joukoillemme, Kirby sanoi.

Kenraali William “Hank” Taylor sen sijaan puhui ”suunnittelija-fasilitaattoreista”.

– Heillä olisi kyvyt fasilitoida tai auttaa suunnittelemaan iskuja. Kuten sanoimme, se antoi meille mahdollisuuden ja valtuuden suorittaa iskut.

Myöhemmin tiedotustilaisuudessa Kirby puhui uudelleen ”yhdestä suunnittelijasta” ja ”yhdestä fasilitaattorista”.

– Heillä on kaksi korkean profiilin suunnittelijaa, tai yksi suunnittelija ja yksi fasilitaattori, jotka eivät ole enää päärooleissaan, joten he ovat menettäneet kykyjä suunnitella ja toteuttaa iskuja, Kirby sanoi.

Hänen mukaansa iskussa kuoli ”ehdottomasti perusteluja kohteita”, ”pahoja tyyppejä, jotka voivat tehdä pahoja asioita ja suunnitella pahoja iskuja”.

Kirbyn mukaan Yhdysvalloilla oli voimavarat ja mahdollisuus tehdä isku vastaterrorismin nimissä ja he tekivät sen. Hänen mukaansa kyseessä oli osin kostoisku.

– Ei ole sattumaa, että se tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun menetimme 13 rohkeaa joukkojemme jäsentä, hän sanoi.

Kirby ei ottanut kantaa siihen, onko Kabulin lentokenttään kohdistunut riski iskun myötä kasvanut tai pienentynyt. Sen sijaan hän sanoi, että riski on todella ”todellinen ja dynaaminen” ja sitä seurataan reaaliaikaisesti.

Kirby ei kertonut, saivatko yhdysvaltalaiset Talebanilta tietoja, jotka auttoivat lennokki-iskun toteuttamisessa.

– Meillä oli omaa hyödyllistä tiedustelutietoa iskun tekemiseen, Kirby sen sijaan sanoi.

Taleban kertoi myöhään lauantaina Suomen aikaa Reutersille, että Yhdysvaltojen olisi pitänyt kysyä Talebanilta ennen kuin se teki iskun Talebanin hallitsemassa Afganistanissa. Talebanin tiedottaja väitti, että iskussa kuoli kaksi ihmistä ja haavoitti lisäksi kaksi naista ja lapsi.

Terrori-isku ei ole muuttanut suunnitelmia evakuoinnin suhteen, Kirby kertoi. Yhdysvallat on evakuoinut yli 117 000 ihmistä Kabulista. Heistä valtaosa on afgaaneja, ja Yhdysvaltojen kansalaisia oli 5 400.