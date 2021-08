WP: Nainen palasi sairaalasta koronahoidosta ja löysi miehensä kuolleena samaan tautiin

Vakavasta koronavirustaudista sairaalassa toipunut nainen löysi kotiin palatessaan miehensä menehtyneenä samaan tautiin Floridassa, kertoo Washington Post.

Koronavirustaudista kärsinyt Lisa Steadman löysi kotiin sairaalasta palatessaan miehensä Ronaldin kuolleena samaan tautiin. Avioparin kotiosavaltiossa Floridassa sekä kuolemien että sairaalatapausten määrä on ollut kasvussa.

Yhdysvaltain Floridan osavaltiossa asuva Lisa Steadman vietti viikon sairaalassa vakavasta koronavirustaudista johtuen. Kotona hänen miehensä Ronald Steadman lepäsi toipuessaan taudin lievemmästä muodosta.

Lisa palasi kotiin elokuun 11. päivä. Hän huhuili miestään saamatta vastausta, kunnes pariskunnan kolmen koiran haukkuminen johdatti Lisan makuuhuoneeseen. Hän löysi miehensä Ronaldin kuolleena sängystä. Tämä oli kuollut koronatautiin vaimonsa sairaalajakson aikana.

Lisa kertoo Washington Postille kauheasta kokemuksestaan. Tautiin menehtyneellä Ronilla ei ollut rokotusta, eikä myöskään sairaalaan joutuneella Lisalla. Pariskunta oli tietoisesti päättänyt jättää rokotteen ottamatta.

Lisan mukaan hän ei juurikaan poistunut kodistaan töidensä ulkopuolella. Perheen ruokaostoksista ja muista talon ulkopuolisista askareista vastannut Ronald puolestaan vältteli väkijoukkoja ja käytti maskia.

– Meidän molempien mielestä rokote tuli niin nopeasti. Miten sitä olisi muka voitu testata tarpeeksi? Olin vain varovainen. Enhän minä rokotevastainen ole, Lisa kertoo WP:lle.

Yhdysvaltojen tautikeskuksen CDC:n tietojen mukaan noin 203 miljoonaa amerikkalaista eli noin 61,1 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen rokotetta. 51,9 prosenttia väestöstä on saanut jo toisen annoksen. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että Yhdysvalloissa on edelleen yli 120 miljoonaa täysin rokottamatonta henkilöä.

Lisan kotiosavaltiossa Floridassa yhden rokoteannoksen on saanut 63,2 prosenttia väestöstä ja täysin rokotettuja on 52,2 prosenttia. Osavaltion tartunta- ja kuolemamäärät ovat kuitenkin nousussa viime kuuhun verrattuna.

Koko maan laajuisesti tartuntamäärät seuraavat samaa trendiä. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa todetaan viikossa keskimäärin 142 000 koronavirustartuntaa. Määrä on yli kaksinkertainen viime kuun vastaavan ajan lukemaan verrattuna. Sairaalahoitoon koronavirukseen liittyvistä syistä joutuu keskimäärin 12 297 henkilöä viikossa.

Kuolleiden määrä on maan laajuisesti kuitenkin laskussa. Yhdysvalloissa tautiin kuolee nyt keskimäärin 864 henkilöä viikossa, mikä on 28,8 prosenttia viime kuuta vähemmän ja 76,3 prosenttia alkuvuoden huippulukemia alhaisempi määrä.