IS tavoitti Kabulissa hengenvaarassa piileskelevän perheenäidin: ”Me afganistanilaiset naiset joudumme kokemaan väkivaltaa syntymästä kuolemaan saakka”

Viimeiset evakuointilennot lähtevät Kabulin lentokentältä aivan kohta, ja tie turvaan nousee pystyyn hirmuvaltaa pelkääville afganistanilaisnaisille. IS tavoitti yhden heistä Kabulista.

Afganistanilainen Nasrin (nimi muutettu) on kolmissakymmenissä. Hän on kolmen lapsen äiti ja entinen media-alan ammattilainen. Nasrinin oikeaa nimeä ei voi julkaista turvallisuussyistä.

– Henkeni on vaarassa, Nasrin viestittää IS:lle piilopaikastaan Kabulissa.

– Olen aivan eksyksissä, en tiedä mitä tehdä enkä tiedä kenen puoleen voisin kääntyä.

Nasrinilla on kolme tytärtä, ja kaikki ovat äitinsä mukana piilopaikassa. He ovat yhdessä yrittäneet jo monta kertaa päästä Kabulin lentokentälle, onnistumatta. Nasrinilla ei ole Yhdysvaltain viisumia eikä matkustusasiakirjoja, joiden avulla he voisivat yrittää päästä evakuointilentokoneen kyytiin.

Näin Yhdysvaltain viranomaiset neuvovat kaikkia niitä, jotka ovat Nasrinin kaltaisessa tilanteessa:

”Jos teillä ei ole Yhdysvaltain matkustusasiakirjoja ettekä ole saaneet ohjeita Yhdysvaltain hallituksen edustajalta, teidän ei tällä hetkellä pitäisi saapua lentokentälle.”

Se on kylmää asiaproosaa, joka ei lohduta nuorta äitiä.

– Olen pettynyt siihen, ettei kukaan auta minua ja kolmea tytärtäni pääsemään ulos Afganistanista. Olen enemmän huolissani tyttäristäni kuin itsestäni, he ovat vaarassa minun takiani.

Nämä afganistanilaiset naiset pääsivät lapsineen turvaan Pakistaniin viime tiistaina. Kuvan henkilöt eivät liity Nasriniin ja hänen kertomukseensa.

Nasrinin elämänvaiheet ovat aivan toisenlaisia kuin useimpien hänen ikäisensä eurooppalaisten naisten. Nasrin kertoo joutuneensa teini-iässä kihloihin iältään vanhemman miehen kanssa.

– Koska olin hyvin nuori, olimme kihloissa neljä vuotta. Noiden vuosien aikana en halunnut mennä naimisiin miehen kanssa, mutta minut pakotettiin avioliittoon, Nasrin kertoo.

Pian Nasrin oli raskaana, mutta ensimmäinen raskaus päättyi keskenmenoon. Kohta keskenmenon jälkeen syntyi vanhin tyttäristä.

Nasrin kertoo tunteneensa nuoresta saakka paloa työskennellä media-alalla. Hän läpäisi korkeakoulun pääsykokeen, mutta opinnot eivät päässeet alkamaan niiden kalliin hinnan ja perheen vastustuksen vuoksi.

Aviomies ja tämän sukulaiset antoivat kuitenkin Nasrinin hakeutua työhön media-alalle. Työkokemusta kertyi useissa jaksoissa yhteensä viitisen vuotta. Nasrin kertoo saaneensa työtehtäviensä vuoksi paljon uhkauksia. Pahin tilanne oli hänen mukaansa todella pelottava: tuntematon hyökkääjä yritti heittää happoa hänen päälleen.

” Oli kauhistuttavaa joutua uhkausten kohteeksi. En pystynyt pitkään aikaan menemään ulos, sillä pelkäsin turvallisuuteni puolesta.

Sitten aviomiehen perhe pakotti Nasrinin jättämään työnsä.

– Tulin siihen aikaan jälleen raskaaksi ja synnytin nuorimman tyttäreni. Sen jälkeen mies jätti minut, ja anoppi ja appi jatkoivat kiusaamistani. Lopulta muutin takaisin vanhempieni luokse, Nasrin kertoo.

– Oli kauhistuttavaa joutua uhkausten kohteeksi. En pystynyt pitkään aikaan menemään ulos, sillä pelkäsin turvallisuuteni puolesta.

Talebanin valtaannousuun saakka Nasrin tuli toimeen veljensä tuella.

– Veljeni työskentelee kuskina eräälle taksiyrittäjälle ja elättää meitä.

Entä nyt? Tulevaisuus on tuntematon. Nasrin kertoo, että hänen olonsa on epätoivoinen.

– Me afganistanilaiset naiset joudumme syntymästä kuolemaan saakka alistumaan väkivaltaan. Ensin isän ja veljien, ja avioliiton jälkeen aviomiehen ja aviomiehen suvun. Ja nyt Talebanin.