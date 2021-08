Norjan rajalle ilmestynyt kyltti kieltää pissimisen Venäjän suuntaan – hyökkäävä käytös naapurivaltiota kohtaan on laissa kielletty

Suositulla pissimis- ja selfiepaikalla on kameravalvonta.

Norjassa on tuntematon taho ryhtynyt määrätietoisiin toimiin, jotta Norjasta ei enää pissittäisi Venäjän suuntaan, kertoo arktinen uutissivusto Barents Observer.

Norjalla ja Venäjällä on yhteistä rajaa Jäämeren rannikolla.

Pissimisen pölkkykirjaimilla kieltävä englanninkielinen No peeing towards Russia -kyltti on ilmestynyt tienvarteen Jakobselvin jokipenkkaan.

Vieressä on kameravalvontakyltti.

Paikka on kriittinen rajasiveellisyyden kannalta.

Turistit pysähtyvät mielellään ottamaan selfieitä, koska taustalle rajan muodostavan joen taakse saadaan rajattua eksoottisen kylmän sodan aikaisen tunnelman nostattajaksi Venäjän punavihreä rajapylväs.

Raja kulkee keskellä jokea, jolla on taipumus kutistua kuivalla kaudella.

Pissiminen ei ole vaikuttanut veden korkeuteen millään tavalla.

Norjalainen rajakomissaari Jens Høilund kommentoi Barents Observerille, ettei hänen tietoonsa ole tullut ”erityisiä tapauksia lähiajoilta”, jotka olisivat aiheuttaneen tarpeen kyltin pystyttämiseen.

Sotilaallisesti esiintyvät ja järjestäytyneet rajavartijat kiertelevät alueella varoittamassa vierailijoita ennakkoon, etteivät ”yritykset käänny välikohtauksiksi”.

Itäistä naapuria potentiaalisesti loukkaavan käytöksen ennaltaehkäisyn ovat ottaneet asiakseen myös paikalliset poliisivoimat.

Norjassa on vuodesta 1950 ollut voimassa laki, joka säätelee kansalaisten käyttäytymistä rajan läheisyydessä.

Jo lain kolmannessa pykälässä kielletään naapurivaltioon kohdistuva hyökkäävä (offensiivinen) käytös.

Rangaistusasteikko ulottuu sakoista kolmen kuukauden vankeustuomioon.

Rajakomissaari arveli –poliisin kanssa konsultoituaan – Barents Observerille Venäjän suuntaan pissimisen lähtöhinnan olevan 3 000 kruunua eli 290 euroa.

Rajavälikohtauksia on ollut viime vuosinakin.

Muutama vuosi sitten neljä ihmistä heitteli kiviä Venäjälle juuri samalla paikalla, jossa pissimiskieltokyltti seisoo.

Viime vuonna nainen työnsi kätensä Venäjän puolelle ja maksoi siitä ilosta sakkoa 8 000 kruunua (772 euroa). Paikka oli Suomen, Venäjän ja Norjan rajan kohtaamispiste, ja naisen rajaa loukkaava käsi tallentui valvontakameraan.

Rajakomissaari tunnustaa Barents Observerille, ettei tiedä, kuka pissimiskieltokyltin pystytti.

Monille turisteille eksoottinen Venäjän punavihreä rajapylväs häämöttää vastarannalla. Arkistokuva on vuodelta 2016, paikalla ei vielä tuolloin ollut pissakieltokylttiä.

Sitä ei tiedä myöskään Finnmarkin läänin poliisipäällikkö Ellen Katrine Hætta.

Paikan valintaa rajakomissaari pitää oivallisena.

– Se on paikassa, joka on turistien ensimmäinen pysähdyspaikka pitkän ajon jälkeen. On todennäköistä, että jotkut ovat langenneet houkutukseen urinoida alueella, rajakomissaari pohtii.

Hän muistuttaa hätäisiä kameravalvonnasta.

Uutistoimisto AFP:lle rajakomissaari arveli kyltin pystyttäjäksi hyvää tarkoittavia yksityisiä ihmisiä, jotka haluavat varoittaa ohikulkijoita.

Hän korostaa, ettei Venäjä ole koskaan valittanut rajapissijöistä.

Rajakomissaari toteaa AFP:lle, ettei luonnon helmaan pissiminen ole Norjassa välttämättä offensiivinen teko, vaan se riippuu täysin näkökulmasta.

Norjalla on 197,7 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Kyltille on tunnin ajomatka koilliseen Kirkkoniemestä.

Barents Observer muistuttaa kyseessä olevan syvän rauhan raja, sillä Norja on sen kirjanpidon mukaan ainoa Venäjän naapuri, jonka kanssa Venäjä ei ole sotinut.

Norjan ja Venäjän raja on myös NATO:n ja Venäjän raja.