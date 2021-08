Nimien antaminen Talebanille, joka on aiemmin etsinyt ja surmannut Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tehneitä, on herättänyt raivoa.

Talebanin vallattua Afganistanin Kabulin elokuun puolivälissä, Yhdysvallat antoi ääriliikkeen edustajille listan ihmisistä, jotka pyrittiin evakuoimaan. Listalla oli muun massa Yhdysvaltojen rinnalla palvelleiden ja erityisviisumeita Yhdysvaltoihin hakeneiden afganistanilaisten nimiä, Politico uutisoi. Lisäksi listalla oli myös Yhdysvaltojen kansalaisten, kaksoiskansalaisten ja pysyvän oleskeluluvan saaneiden nimiä.

Uutinen henkilötietojen jakamisesta Talebanin kanssa on suututtanut päättäjiä ja armeijan edustajia.

– Periaatteessa he laittoivat kaikki nuo afgaanit tappolistalle, eräs nimetön lähde sanoi.

– Se on vastenmielistä ja järkyttävää ja saa olon tuntumaan likaiselta.

Politicon mukaan tällä hetkellä Talebanille ei kuitenkaan toimiteta listaa, jossa olisi afganistanilaisten nimiä. 25. elokuuta alkaen ainoastaan Yhdysvaltojen passin tai oleskeluluvan haltijoita on hyväksytty evakuointilistoille.

Evakuointilentojen on määrä päättyä 31. elokuuta mennessä.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden myönsi torstaina, että joitain nimiä oli annettu Talebanille, joskin hän kiisti tietävänsä varmuudella, että kyse oli nimilistoista.

– On ollut tilanteita, joissa meidän armeijamme on ottanut yhteyttä Talebanin henkilöihin ja sanonut esimerkiksi: ”Tämä bussi on tulossa ja siinä on X määrä ihmisiä ja matkustajajoukko koostuu seuraavista ihmisistä. Me haluamme, että päästätte bussin tai sen ryhmän läpi.”