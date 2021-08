Tanska luopuu kaikista koronarajoituksistaan syyskuussa

Tanskassa koittaa niin sanottu vapauden päivä 10. syyskuuta.

Tanskan hallitus on päättänyt, ettei koronavirusta luokitella enää yhteiskunnallisesti vaaralliseksi sairaudeksi 10. syyskuuta jälkeen, maan terveysministeriö tiedottaa. Syynä on suuri rokotekattavuus ja se, että epidemia on saatu hallintaan.

– Epidemia on hallinnassa, meillä on ennätyksellinen rokotekattavuus. Siksi voimme 10. syyskuuta luopua erityisistä säännöistä, joita olemme joutuneet ottaa käyttöön taistelussa koronavirustavastaan. Hallitus on luvannut, ettei näistä toimista pidetä kiinni pidempään kuin on tarpeen ja me olemme siinä nyt, terveysministeri Magnus Heunicke sanoi tiedotteessa.

– Mutta vaikka olemme juuri nyt hyvässä tilanteessa, ei epidemia ole loppu. Ja hallitus ei epäröi reagoida nopeasti, jos pandemia jälleen uhkaa yhteiskunnallemme tärkeitä toimintoja.

Luokittelu yhteiskunnallisesti vaaralliseksi taudiksi on mahdollistanut tiukatkin rajoitukset ja muut toimet, kuten koronapassivaatimuksen. Kun tästä luokittelusta luovutaan, myös näistä rajoitustoimista luovutaan.