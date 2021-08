Kirjeenvaihtajan kommentti: Kabul maksoi Bidenille ainakin yhdet vaalit

Trump valmistelee jo paluutaan, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Fox Newsilla oli torstai-iltana tilipäivä. Kabulin tuhoisat itsemurhaiskut antoivat Yhdysvaltain republikaanista puoluetta avoimesti tukevalle kanavalle tilaisuuden lyödä presidentti Joe Bidenia kovempaa kuin kertaakaan tämän presidenttikaudella.

Kanavan tähtiankkurit Tucker Carlson, Sean Hannity ja Laura Ingraham moukaroivat Bideniä vuoron perään. Hannityn mukaan iskut olisivat olleet ”helposti estettävissä”, ja ne paljastivat Bidenin ”tyhmyyden”.

Kun Ingraham tuli vuoroon, ruudun alalaidan otsikossa luki ”Bidenin möhlitty vetäytyminen tappoi 13 amerikkalaissotilasta”. Presidentti oli jo asetettu subjektin paikalle.

Fox Newsille – ja usein myös sen liberaaleille kilpailijoille CNN:lle ja MSNBC:lle – uutistapahtumat ovat vain pohja, jonka päälle ne maalavat oman versionsa todellisuudesta. Konservatiivimedia ei edes pyri analysoimaan, miksi iskut torstaina tapahtuivat. Ne pyrkivät kertomaan, millä kaikilla tavoilla Biden oli niihin syyllinen.

Hannity antoi Donald Trumpin kertoa, miten tämä olisi toteuttanut vetäytymisen Afganistanista. Trump olisi hoitanut omien sanojensa mukaan kaiken täydellisesti. Taustalla pyörivät samaan aikaan raa’at kuvat ruumiista ja verilammikoista.

Muut republikaanipoliitikot antoivat tulitukea. Innokkaimmat senaattorit vaativat jo Bidenin eroa tai asettamista virkasyytteeseen.

Yhdysvaltain mediakenttä on niin jakautunut, että harva Bidenin kannattaja kuuntelee Hannityn madonlukuja. Enemmistö heistä ajattelee, että Biden oli mahdottoman tilanteen edessä.

Kabul on silti Bidenille valtava poliittinen ongelma. Ensi vuonna on välivaalit, joissa äänestysaktiivisuus jää usein matalaksi. 13 kuollutta amerikkalaissotilasta antavat republikaaneille aseen, jolla heidän on helppo motivoida omat äänestäjänsä uurnille.

Tätä ennen vastaavaa moukaria ei republikaaneilla ollut. Yhdysvaltain työllisyystilanne paranee, ja pörssikurssit nousevat. Biden pysyttelee sivussa kulttuurisodista, joita konservatiivit yrittävät jatkuvasti sytyttää.

Yhdysvaltain politiikka on nopealiikkeistä, ja uutisotsikot vaihtuvat tiuhaan. Kabulin tapahtumat eivät kuitenkaan nopeasti unohdu. Ne todennäköisesti sinetöivät demokraattien tappion ensi vuoden marraskuun vaaleissa.

Biden on saanut nauttia presidenttikautensa alun harvinaisesta tilanteesta: sekä senaatti että edustajainhuone ovat demokraattien hallussa. Se on auttanut häntä viemään läpi valtavia rakennemuutoksia Yhdysvaltain taloudessa.

Nyt näyttää siltä, että Bidenin kauden toisesta puoliskosta tulee huomattavasti vaikeampi. Sitä ei vielä voi sanoa, tekikö Kabul Bidenista yhden kauden presidentin. Trump ainakin valmistelee jo paluutaan.