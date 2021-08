Kyseessä oli pahin yhdysvaltalaisjoukkoihin kohdistunut isku Afganistanissa vuosikymmeneen.

Kabulin lentokenttäiskussa kuoli päivän aikana enemmän yhdysvaltalaissotilaista kuin Afganistanissa yhtenäkään päivänä vuosikymmeneen.

Eilisessä iskussa kuoli ainakin 13 yhdysvaltalaissotilasta ja 18 loukkaantui. Afganistanilaisia iskussa sai surmansa ainakin 60, mutta uhrimäärästä on esitetty erilaisia arvioita. Yhdysvaltalaisen Wall Street Journalin mukaan 90 afganistanilaista olisi kuollut iskussa.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan yksi pommi räjähti lähellä lentokentän Abbey Gate -sisäänkäyntiä ja toinen läheisen Baron-hotellin liepeillä.

Äärijärjestö Isisin Afganistanin-haaran arvioidaan olevan iskun takana. Lausunnossaan Isis otti vastuun teosta ja kertoi, että yksi sen itsemurhapommittajista oli ottanut kohteekseen ”Amerikan armeijan tulkkeja ja yhteistyökumppaneita”.

Savu nousee lähellä räjähdyspaikkaa Kabulissa 26. elokuuta 2021.

Kabulissa ihmiset ovat etsineet läheisiään iskujen jälkeen, uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalaislehti Washington Post. Monet kysyvät ohikulkijoilta, ovatko nämä nähneet heidän lapsiaan, kertoo kansainvälisen Emergency-järjestön johtaja Rosella Miccio BBC:lle.

Kriisialueilla työskentelevän Emergencyn Kabulin lääkinnällinen koordinaattori Alberto Zanin kertoo tiedotteessa, että järjestön sairaalan ympärillä oli paniikkia, kun räjähdyksissä loukkaantuneita tai haavoittuneita tuotiin sairaalalle.

– Paikalle tulleet eivät pystyneet puhumaan, moni oli kauhuissaan, heidän katseensa olivat eksyksissä, heidän katseensa olivat tyhjiä. Olemme harvoin nähneet tällaista tilannetta, Zanin sanoi.

Sairaalaan tuotiin afganistanilaisia naisia, lapsia ja miehiä, jotka olivat yrittämässä pakoon Afganistanista. Jo ennen iskuja sairaala oli 80-prosenttisesti täynnä ja sinne on tuotu lisävuoteita hyökkäyksen jälkeen.

Kabulin hyökkäys ja useiden yhdysvaltalaissotilaiden kuolema on kova kolaus presidentti Joe Bidenin hallinnolle, joka on vastalauseista huolimatta pitänyt kiinni nopeasta Afganistanista vetäytymisestä.

Iskusta selvinnyt mies kertoo jonottaneensa Abbey Gaten luona noin 10 tunnin ajan, kun noin kello 17 paikallista aikaa tapahtui voimakas räjähdys.

– Aivan kuin joku olisi vetänyt maan jalkojeni alta. Hetken ajan luulin, että tärykalvoni olivat räjähtäneet ja olin menettänyt kuuloni, hän kertaa.

Nimettömänä uutistoimisto Reutersille puhunut mies kertoo nähneensä ruumiita ja ruumiinosia.

– Tässä elämässä ei ole mahdollista nähdä tuomiopäivää, mutta tänään näin tuomiopäivän. Todistin sitä omin silmin.

Kabulissa oleva toimittaja ja kirjailija Matthieu Aikins kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN:lle, että iskujen jälkeen kentältä kuului ammuntaa ja sireenejä. Aikins saapui kentälle alle tunti hyökkäyksen jälkeen.

Yhdysvaltalaiskenraali Frank McKenzien mukaan mikään ei tässä vaiheessa viittaa siihen, että Afganistanissa valtaan nousseen äärijärjestö Talebanin joukot olisivat olleet osallisina torstain tapahtumiin.

Yhdysvaltalaiskenraali Frank McKenzie kertoi tiedotustilaisuudessa, että räjähdyksiä seurasi tulitaistelu. McKenzien mukaan Isisin aiheuttama uhka on edelleen olemassa, samoin ”muita aktiivisia uhkia”.

– Uskomme, että he haluavat jatkaa näitä hyökkäyksiä ja odotamme hyökkäysten jatkuvan – ja teemme kaikkemme, jotta olemme valmiita, hän totesi.

McKenzie sanoi, että mahdolliset uudet hyökkäykset voitaisiin tehdä raketti-iskuilla lentokentälle tai autopommeilla. Hänen mukaansa mikään ei tässä vaiheessa viittaa siihen, että Afganistanissa valtaan nousseen äärijärjestö Talebanin joukot olisivat olleet osallisina torstain tapahtumiin.

McKenzie muistutti, että ennen iskua porteilta on päästetty onnistuneesti 104 000 ihmistä läpi, ja korosti, että räjähteiden ja aseiden pääsyn estäminen lentokentälle on erittäin tärkeää senkin uhalla, että näin kävisi.

– Tässä vaiheessa voin kertoa, että isku tapahtui portilla, jossa tarkastamme lentokentälle pyrkivät ihmiset räjähteiden ja aseiden varalta. Tämän hetken teoriana on, että itsemurhapommittaja räjäytti itsensä tällä tarkastuspisteellä. Sen tiedän, ettei hän päässyt lentokentälle.

Taleban sanoo varoittaneensa ulkomaalaisia joukkoja siitä, mitä suurten väkijoukkojen kokoontumisesta Kabulin lentoasemalle voi seurata. Talebanin poliittisen osaston tiedottaja kertoi asiasta Al Jazeera TV:lle.

Tiedottaja Mohammad Neemin mukaan se, että paikalla oli niin paljon ihmisiä, esti riittävät turvatoimet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti tunteikkaan puheen yöllä Suomen aikaa.

Presidentti Biden kuvaili, että Kabulin hyökkäyksessä surmansa saaneet yhdysvaltalaissotilaat olivat sankareita, jotka olivat suorittamassa epäitsekästä evakuointitehtävää. CNN:n mukaan surmansa saaneista kymmenen oli merijalkaväensotilaita.

– Me emme anna anteeksi. Me emme unohda. Me metsästämme teidät ja panemme teidät maksamaan, Biden viestitti iskun tekijöille tunteikkaassa puheessaan.

Bidenin mukaan yhdysvaltalaisilla on käsitys siitä, kuka iskut oli määrännyt, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole.

Presidentti vihjasi, että hyökkääjät saattoivat olleet vankiloista vapautettuja ihmisiä. Taleban vapautti ihmisiä vankiloista ottaessaan maan eri alueita haltuunsa.

Biden on määrännyt sotilaskomentajansa kehittämään suunnitelmia Isis-K:n johtoon ja organisaatioon kohdistuvista vastaiskuista, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Tältä näytti suruliputus Valkoisessa talossa - lippu laskettiin puolitankoon.

– Me löydämme valitsemiamme tapoja, ilman suuria sotilasoperaatioita, heidän saamisekseen, presidentti vannoi.

Biden sanoi suoraan, että päivä on ollut rankka. Hän kertoi ilmoittaneensa armeijalle, että hän on valmis lähettämään tarvittaessa lisätukea.

– Mitä tahansa he tarvitsevatkaan, jos he tarvitsevat lisää voimaa, minä annan sen.

Elokuussa 2011 äärijärjestö Taleban ampui alas Yhdysvaltain asevoimien helikopterin Vardakin maakunnassa lähes sadan kilometrin päässä Kabulista. Tuolloin 30 asevoimiin kuuluvaa kuoli iskussa.

Kaksi vuosikymmentä kestäneessä sodassa on kuollut yli 1 900 Yhdysvaltojen asevoimiin kuuluvaa, yli 71 000 afganistanilaissiviiliä ja 66 000 afganistanilaissotilasta tai -poliisia.

Lähteenä: Reuters