Unicef neuvottelee Talebanin kanssa työn jatkumisesta Afganistanissa – järjestön mukaan tytöt saavat jo paikoitellen käydä koulua

Avustusohjelmien piiriin on jopa tulossa paljon lisää naisia ja lapsia, sillä Taleban on avannut Unicefille pääsyä aiemmin sulkemilleen alueille.

Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestö Unicef on päässyt Talebanin kanssa alustavaan yhteisymmärrykseen siitä, että sen avustustyö Afganistanissa voi jatkua.

– Kun vallanvaihdosta oli kulunut kaksi-kolme vuorokautta, Taleban ilmoitti, että se haluaa meidän jäävän, kertoi IS:n torstaina Kabulista tavoittama Unicefin Afganistanin-toimiston viestintäpäällikkö Sam Mort.

– Taleban kehotti työntekijöitämme pysymään oman turvallisuutensa vuoksi toimipaikoillaan siihen saakka, kunnes se saa palautettua järjestyksen koko maahan, Mort sanoi videopuhelussa YK:n toimitalosta Kabulissa.

Mort kertoo Afganistanin muuttuneesta tilanteesta tähän artikkeliin liittyvä videolla. Unicefin median käyttöön jakama video kuvaa muun muassa Unicefin hätäohjelmien johtajan Manuel Fontainen ja Mortin vierailua Indira Gandhin lastensairaalassa Kabulissa sekä maan sisäisten pakolaisten leirejä Kabulissa ja Kandaharissa.

Unicefin avustettavien joukko on Mortin mukaan vain kasvamassa.

– Nyt kun Taleban on tosiasiassa ottanut vallan, ovat jotkin meille aiemmin suljettuina pitämistä alueista avautuneet. Näin olemme saaneet ohjelmien piiriin uusia naisia ja lapsia.

Afganistanin sisäisten pakolaisten määrä on kasvanut yli puolella miljoonalla vuoden alusta saakka. Pakolaisvirta kiihtyi rajusti muutaman viime viikon aikana. Kuva pakolaisleiriltä Kandaharissa.

Mortin mukaan Unicefin henkilökunta on toistaiseksi ollut turvassa. Järjestön työntekijät ovat kuitenkin pysytelleet hiljaa paikoillaan ja tehneet työtä kotoa, odottaen tilanteen selkiytymistä. Henkilökunta pelkää.

– Tunnen käsin kosketeltavaa pelkoa ja ahdistusta kautta maan, ensimmäistä kertaa. Se on hyvin konkreettista. Pelkoa esiintyy omien työntekijöidemme keskuudessa. Ei ainoastaan naisten, vaan myös miesten.

Pelkoa lievittää se, että Unicefilla on yhteyksiä Talebaniin.

– Käymme Talebanin kanssa päivittäin keskusteluja. Meillä on siihen paikallisia yhteyshenkilöitä kaikissa maakunnissa, mutta ei vielä keskushallinnon tasolla.

Mort pitäisi tärkeänä, että Unicef ja muut avustusjärjestöt pääsisivät toimimaan suoraan Talebanin ylimmän johdon kanssa Kabulissa. Näin Talebanille voitaisiin kertoa, mitä järjestöt tekevät ja miten ne toimivat – ja korostaa samalla esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeuksien merkitystä.

Maan sisäisten pakolaisten määrä Afganistanissa on vuoden alusta kasvanut yli puolella miljoonalla, ja 60 prosenttia näistä uusista pakolaisista on lapsia. Humanitaarinen tilanne oli jo ennestään huono: Mortin mukaan yhteensä jopa puolet Afganistanin asukkaista tarvitsee hätäapua. Näistä puolet, noin 10 miljoonaa, on lapsia.

– Kovimman hinnan kriisistä maksavat ne, jotka ovat siitä vähiten vastuussa – lapset, Mort sanoi.

– Nämä lapset on revitty irti kaikesta tutusta: kodista, jossa heidän piti olla turvassa. Yhteisöstä, joka tuki heitä. Konflikti tuli heidän kotiovelleen. He ovat nähneet julmuuksia, asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi nähdä.

Mort kertoi IS:lle hiljattaisesta käynnistään pakolaisleirillä Kabulin lähistöllä. Siellä hän tapasi perheitä, jotka Talebanin nopea paluu valtaan oli yllättänyt täysin. Mitään ei ehditty ottaa mukaan.

– Puhuimme pyjamaan pukeutuneen pikkupojan kanssa. Sanoin hänelle, että sinullahan on vielä pyjama, Mort kertoi.

– Poika kertoi olleensa nukkumassa, kun äiti nosti hänet sängystä. Kolme vuorokautta myöhemmin hänellä oli vieläkin yllään se sama pyjama.

Afganistania uhkaa nälänhätä, ellei avustuskuljetuksia saada pian käyntiin. Kuvassa aliravittu lapsi Indira Gandhin lastensairaalassa Kabulissa.

Vallanvaihdon, pakolaisuuden ja yleisen sekasorron lisäksi Afganistanin kriisiä pahentaa pula ruoasta. Kuivuus on kuihduttanut elintarvikkeiden tuotantoa, ja huoltokuljetukset ovat jumissa.

– Unicef poraa kiireesti kaivoja ja kuljettaa asuinyhteisöille vettä. Talvi oli hyvin kuiva, ja sato jäi hyvin laihaksi. Haavoittuvimpien ihmisten piti selvitä tällä sadolla ensi talveen saakka.

Edessä voi olla nälänhätä. Siitä on jo merkkejä.

– Kävin kabulilaisessa lastensairaalassa pari päivää sitten. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin aliravittuja lapsia, mutta nämä vauvat olivat kerta kaikkiaan pikkuisia ja hauraita, mutta he tarrautuivat kiinni elämään. Aliravittujen osastolla oli hyvin ahdistavaa. Siellä oli loppuun asti väsyneitä vanhempia, jotka valvoivat lastensa sängyn vierellä, Mort sanoi.

Avustuskuljetukset pitäisi Mortin mukaan saada pikaisesti käyntiin, sillä Unicefilla on varastoissa tarvikkeita enää vain lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Erityisen harmittavaa se, että kymmeniä tuhansia ihmisiä Afganistanista evakuoineet kuljetuskoneet ovat saapuneet Kabulin lentokentälle tyhjinä.

– On syvästi turhauttavaa nähdä, kuinka valtavat sotilaskoneet laskeutuvat Afganistaniin tyhjinä, kun meillä on tavaraa Karachissa ja Dubaissa valmiina odottamassa kuljetuksia. Jospa vain kommunikaatio toimisi! Toivottavasti voimme pian avata ilmasillan – ehkä ei vielä tänään, mutta huomenna.

Talebanin johtajat ovat luvanneet julkisuudessa, että tyttöjen ja naisten asema turvataan ”sharia-lain asettamissa rajoissa”. Signaalit ovat olleet lupaavia, mutta kentältä kuuluu synkkiä kertomuksia.

– Kansainvälinen väkemme puhuu siitä mahdollisuudesta, että Taleban toimii niin kuin se sanoo, Mort pohti torstaina.

– Kansallinen henkilöstö taas sanoo, että me tunnemme Talebanin. Ja ettei se ole muuttunut.

Toistaiseksi tiedot Talebanin toiminnasta ja islamilaisen sharia-lain tulkinnoista ovat olleet ristiriitaisia ja hämmentäviä.

– Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat iso kysymysmerkki – se pääsevätkö tytöt kouluun ja naiset työhön. Jää nähtäväksi, miten tilanne kehittyy. Tällä hetkellä voi havaita, että merkit eri puolilta maata ovat hyvin erilaisia, Mort sanoi.

Mort kertoi käytännön esimerkin.

– Läntisessä Heratissa naispuoliset opiskelijat saivat viime viikolla kirjeen, jonka mukaan he voivat opiskella yliopistossa. Ala- ja keskiasteen kouluissa tytöt ottivat osaa kokeisiin. Etelässä, Marufissa, eräässä koulussa on 1 500 oppilasta, joista 500 on tyttöjä. Minä puolestani istuin tyttöjen luokassa Kabulin ulkopuolella pakolaisleirillä pari päivää sitten, Mort sanoi.

– Tämä ei kuitenkaan anna kuvaa koko maan tilanteesta. Tiedämme, että monet naiset – eivät kuitenkaan YK:n tai Unicefin työntekijät – ovat tulleet takaisin töihin, mutta heidät on käsketty palaamaan kotiin.

Pahemmastakin naisten kohtelusta on raportteja.

– Olemme kuulleet tarinoita naisten pahoinpitelystä ja surmaamisesta, mutta niitä emme ole pystyneet vahvistamaan, Mort kertoi.