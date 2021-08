Tällainen on Kabulin kentän itsemurhaiskusta epäilty Isis-K – pitää Talebania ”uskonpetturina”

Afganistanin Isis ei ole ollut merkittävä voima, mutta se saattaa saada lisää tilaa länsimaisten joukkojen vetäydyttyä, asiantuntija arvioi.

Yhdysvallat liittolaisineen kehotti ihmisiä poistumaan Kabulin kansainväliseltä lentokentältä torstaina tapahtuneen itsemurhapommi-iskun takia. Useat amerikkalais- ja brittilähteet pitävät todennäköisimpänä epäiltynä terrorijärjestö Isisin Isis-K-nimellä tunnettua alahaaraa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kabulissa sijaitsevaan sairaalaan on viety ainakin 60 räjähdyksissä loukkaantunutta. Uutistoimisto AFP:n Kabulissa olevan kuvaajan mukaan räjähdyksissä on kuollut ainakin viisi ihmistä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on vahvistanut, että räjähdykset lentokentän yhden portin läheisyydessä ja Baron-hotellin lähellä ovat aiheuttaneet henkilövahinkoja. Joukossa on sekä siviileitä että Yhdysvaltain sotilaita.

Taleban sai Kabulin haltuunsa elokuun puolivälissä ja pitää nyt hallussaan lähes koko Afganistania. Sekä Taleban että Isis ovat molemmat ääriliikkeitä, jotka väittävät toimivansa islamin nimissä. Ne ovat kuitenkin toistensa vihollisia.

– Meidän vartijamme laittavat myös henkensä alttiiksi Kabulin lentokentällä, he myös kohtaavat Isisin muodostaman uhan, sanoi Talebanin edustaja Reutersille.

Kabulin lentokentän edustalle on kerääntynyt väkijoukko evakuointilennoille pyrkivistä.

Terrorijärjestö pitää Talebania ”uskonpetturina,” muun muassa koska Taleban neuvotteli Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen viime vuonna. Isis pitää myös Talebania pragmaattisena ja liian lepsuna, mitä tulee islamilaisen lain soveltamiseen. Talebanin edellisen vallan aikana julkiset teloitukset olivat arkipäivää ja esimerkiksi toimittajia ja aktivisteja sekä eri vähemmistöihin kuuluvia vainottiin.

Afganistanissa toimii Isisin alahaara, joka tunnetaan nimellä Isis-K. K-kirjain viittaa Khorasaniin, historialliseen alueeseen, joka käsitti muun muassa osan Afganistanista.

Isis-K muodostui kuusi vuotta sitten tyytymättömistä pakistanilaisista Talebanin ja siihen kuuluvan Haqqanin verkoston taistelijoista, New York Times kertoo. Se on tehnyt useita iskuja Afganistanissa tänä vuonna.

YK:n kesäkuisessa raportissa arvioitiin, että Isis oli tehnyt 77 iskua Afganistanissa tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Vuonna 2020 vastaava luku oli 21. Isis-K:n uskotaan olleen myös toukokuussa Kabulissa kouluun kohdistuneen pommi-iskun takana. Iskussa kuoli 80 koulutyttöä.

Yhdysvaltojen armeijan ja tiedustelun analyytikot sanovat, että ryhmän nyt muodostamaan uhkaan sisältyy muun muassa itsemurhapommittajien soluttautuminen Hamid Karzain kansainvälisen lentokentän ulkopuolella olevaan väkijoukkoon, pommeilla täytetty kuorma-auto ja kranaatti-iskuja.

Isis-K ei ole ollut merkittävä voima Afganistanissa, saati sitten globaalisti. Sen riveissä on YK:n arvion mukaan enää vain noin 1 500–2 000 taistelijaa. Järjestö sai kuitenkin uuden kunnianhimoisen johtajan kesäkuussa 2020. Shabab al-Muhajirin johdolla Isis-K on pyrkinyt houkuttelemaan riveihinsä Talebanin ja muiden ääriliikkeiden taistelijoita.

Isis-K:n ydinaluetta ovat olleet Konarin ja Nangarharin maakunnat. Se ei ole kuitenkaan onnistunut pitämään hallussaan maa-alueita, France24 kertoo.

– He eivät ole olleet ykköstason haara, mutta kun afgaanikommandot ovat poissa ja Yhdysvaltojen armeija ovat poissa, antaako se heille hengitystilaa? Se saattaa, arvioi Afganistan-asiantuntija Seth G. Jones Center for Strategic and International Studies -ajatushautomosta New York Timesille.

Toisaalta Taleban on sanonut, ettei se aio antaa Isisille mahdollisuutta voimistua.

Ihmisiä jonottamassa Saksan evakuointilennolle. Useat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan ja suurlähetystön työntekijöitä sekä maan joukoille työskennelleitä tulkkeja.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyvät Afganistanista viimeistään 31. elokuuta, jolloin myös evakuointilennot.

Osa maista on kuitenkin jo lopettanut tai lopettaa viimeistään huomenna evakuointilennot. Ylen tietojen mukaan Suomeen viimeinen evakuointilento lähtisi perjantaina.