Ulkomaat

Tutkijat dokumentoivat poikkeuksellisen näyn – tiiran ja kilpikonnan 7 minuutin kohtaaminen hämmästyttää biologeja

Seychelleillä Frégaten saarella on pyritty ennallistamaan elinympäristöä, mikä on mahdollistanut merilintujen paluun saarelle. Saaren suojelupäällikkö Anna Zora huomasi epätavallisen vuorovaikutustilanteen kilpikonnan ja pikkuruskotiiran välillä ja kuvasi tämän. Nyt tutkijat ovat jakaneet tämän videon, jossa on onnistuttu ensimmäistä kertaa dokumentoimaan, kuinka jättiläiskilpikonna saalistaa eläimen ja syö sen.

