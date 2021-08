Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi antoi New York Timesille vankilasta käsin pitkän kirjehaastattelun. Kirjeiden kokonaispituus oli 54 sivua.

Venäläinen vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on antanut ensimmäisen haastattelun vangitsemisensa jälkeen. Hän kertoo New York Timesille lähettämissään lukuisissa kirjeissä karuista ja ”psykologisesti väkivaltaisista oloista” Pokrovin kaupungissa sijaitsevalla pahamaineisella ”punaisella ojennusleirillä numero 2”.

Navalnyin mukaan vartijat eivät lyö vankeja kuten aiemmin on väitetty, vaan sen sijaan vangit ajetaan painostaviin tilanteisiin, jotta vangit löisivät jotakuta ja heitä vastaan voitaisiin nostaa uusia rikossyytteitä.

– Sinun täytyy kuvailla jotakin kiinalaisen työleirin tapaista, missä kaikki marssivat jonossa ja missä kaikkialle on asennettu videokameroita. Täällä on on jatkuva kontrolli ja kantelemisen kulttuuri, Navalnyi kertoo.

Navalnyin mukaan hänet pakotetaan katsomaan valtion televisiota ja propagandaelokuvia yli kahdeksan tuntia päivässä, eikä hän saa tv:n katsomisen aikana esimerkiksi lukea, kirjoittaa tai tehdä mitään muuta kuin katsoa ruutua. ”Ja jos vanki torkahtaa, vartija huutaa: ’Älä nuku, katso’”, hän kertoo New York Timesille.

Aiemmin Navalnyi on kertonut asianajajiensa välityksellä julkisuuteen, että häneen on kohdistettu leirillä unenriistokidutusta.

Amnesty Internationalin mukaan Navalnyiä pidetään mielipidevankina.

Kesäkuun alussa tuomioistuin päätti Venäjällä, että oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin järjestöt luokitellaan äärijärjestöiksi, jolloin niiltä vietiin vaalikelpoisuus syyskuussa pidettävissä parlamenttivaaleissa.

Navalnyi sai sairaskohtauksen elokuussa 2020 lentokoneessa, ja hänet vietiin joidenkin päivien jälkeen berliiniläiseen sairaalaan Saksaan saamaan hoitoa saamaansa myrkytykseen. Myöhemmin muun muassa tutkivan journalismin Bellingcat on todennut Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n olleen myrkytyksen takana.

Kun Navalnyi palasi Saksasta Venäjälle tammikuun puolivälissä, hänet vangittiin lentokentällä. Syyksi kerrottiin ehdonalaismääräysten rikkominen aikana, jonka hän oli Saksassa tehohoidossa. Helmikuussa hänet tuomittiin vankeusrangaistukseen.

Navalnyi aloitti maaliskuussa vankilassa syömälakon, koska hän ei mielestään saanut riittävää hoitoa erilaisiin terveysvaivoihin, kuten raajojen puutumiseen ja selkäkipuun. Huhtikuussa hänet siirrettiin vankisairaalaan toisessa rangaistuslaitoksessa.

Hän keskeytti syömälakkonsa 24 päivän jälkeen, ja hänet palautettiin rangaistussiirtolaan kesäkuun alussa.

Navalnyin asianajajat ovat aiemmin kertoneet julkisuudessa Navalnyin välittämiä viestejä vankilasta. Navalnyin sosiaalisen median tilejä on myös päivitetty harvakseltaan. Kun New York Timesin artikkeli keskiviikkona julkaistiin, siitä kerrottiin myös Navalnyin Instagram-tilillä.

