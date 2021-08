Guardian: Taleban valtasi Afganistanin armeijalta sata helikopteria

Taleban-taistelijoiden on nähty lentävän Mi-17-helikoptereilla Afganistanissa kuvatuilla videoilla, mutta koptereita ei tiettävästi ole käytetty taisteluissa.

Taleban on saanut käyttöönsä ainakin sata venäläistä helikopteria Afganistanin armeijalta, kertoo brittilehti Guardian.

Kaikki koneet eivät ole käyttökuntoisia, ja koneet vaativat säännöllistä huoltoa ja varaosia, mikä vaikeuttaa koneiden käyttämistä.

– Heti kun huoltohenkilökunta lopettaa työskentelyn, välineistä tulee venäläisten standardien mukaan lentokunnottomia, venäläisen helikoptereja vievän Rosoboronexporterin johtaja Alexander Mikheev sanoi uutistoimisto Interfaxille Guardianin mukaan.

On epäselvää, kuinka paljon Talebanilla on käytössään lentokelpoisia koptereita. Mikheev arvioi, että laivueeseen kuuluu yli sata helikopteria, kun taas Yhdysvallat kertoi kesäkuussa, että Afganistanin armeijalla on ollut 56 Mi-17-kopteria, joista vain 32 olisi ollut Afganistanissa ja käyttökelpoisia.

Guardianin mukaan elokuussa on nähty videoita, joilla taleban-taistelijat lentävät Mi-17-koptereita, mutta vielä ei ole havaittu, että niitä olisi käytetty taistelukäytössä.

Mi-17-helikopterit olivat Yhdysvaltojen Afganistaniin tilaamia joskin venäläisiä koneita. Yhdysvallat päätyi aiemmassa päätöksessään venäläiskoneisiin niiden huokeamman hinnan ja helpomman lennettävyyden takia, mutta viime vuosina se on toimittanut maahan yhdysvaltalaisia Black Hawkeja.

Kopterit ovat muodostaneet Afganistanin armeijan ilmavoimien selkärangan ja niillä on muun muassa kuljetettu joukkoja, viety ammuksia ja evakuoitu ihmisiä.

Mi-17-kopterit ovat ulkomaille suunnattuja versioita venäläisestä Mi-8-helikopterista. Ulkomaille vietäviä koneita valmistetaan Kazakstanissa ja Ulan-Uden kaupungissa Venäjällä. Mi-8-mallia on valmistettu neuvostoajoilta 1970-luvulta saakka. Mi-17-koptereita on käytössä useissa maissa ympäri maailmaa.

Vasemmalla Unkarin ilmavoimien Mi-17-helikopteri Budapestissa elokuussa 2021. Oikealla Mi-24-helikopteri.

Uzbekistanin hallitus on kertonut, että maahan laskeutui 24 helikopteria sen jälkeen, kun Taleban valtasi Kabulin puolitoista viikkoa sitten ja monet afgaanilentäjät pakenivat maasta. Satelliittikuva-analyysin mukaan Uzbekistaniin olisi laskeutunut 19 Mi-17-kopteria ja yhdeksän Black Hawkia.