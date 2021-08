Kaaos Kabulin kentällä jatkuu – tällaiselta se näyttää satelliittikuvissa

Turvallisuustilanteen Kabulin lentoasemalla on kerrottu pahentuvan päivä päivältä.

Uutistoimisto Reuters on julkaissut joukon avaruusteknologiayritys Maxar Technologiesin satelliittikuvia, joihin Kabulin kansainvälisellä lentoasemalla ja sen läheisyydessä vallitseva kaaos on tallentunut ilmasta nähtynä. Kaaos on jatkunut kentällä jo kymmenen päivää.

Tuhannet ihmiset pyrkivät lähtemään Afganistanista äärijärjestö Talebanin hirmuhallinnon alta, ja vain osalla heistä on pääsy lentoaseman sisäpuolelle ja evakuointikoneisiin. Myös kentän läheisyyteen pääsemisessä on haasteensa, sillä Taleban on pystyttänyt reittien varrelle useita tarkastuspisteitä, eikä se ole halukas päästämään afgaaneja pois maasta.

Tilanne on johtanut valtavien väkijoukkojen kerääntymiseen lentoaseman sisäänkäynneille, ja ainakin 20 ihmisen on kerrottu kuolleen joko ampumahaavoihin tai tungoksessa tallautumalla.

Monin tavoin uhkaavan tilanteen on kerrottu pahentuneen päivä päivältä. Helpotusta tuskin on luvassa tulevinakaan päivinä, sillä sekä Yhdysvallat että Taleban ovat ilmoittaneet evakuointien päättyvän elokuun lopussa.

Alla olevat satelliittikuvat Kabulin lentoasemasta on otettu maanantaina. Artikkelin yläosassa olevalla, Reutersin samana päivänä julkaisemalla videolla on nähtävissä videokuvaa lentokentän ulkopuolelta.

Liikenneruuhkaa lentoaseman ulkopuolella.

Ihmisjoukko eteni tarkastuspisteiden läpi kohti lentoasemaa.

Lentokentän portille oli kerääntynyt valtava ihmisjoukko.

Ihmiset odottivat evakuointikoneisiin pääsyä kiitotiellä ryhmiin järjestäytyneinä.

Evakuoitavat valmistautuivat nousemaan Yhdysvaltain joukkojen C-17-kuljetuskoneeseen.