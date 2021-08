Suomessa asuva Salarzai yrittää epätoivoisesti saada perheensä turvaan Afganistanista – veljet kertovat vaikeasta tilanteestaan: ”Meillä ei ole mitään”

Evakuointilennot Afganistanista päättyvät viimeistään 31. elokuuta. Suomessa asuva Salarzai pelkää perheensä turvallisuuden puolesta, jos nämä joutuvat jäämään Talebanin hallitsemaan Afganistaniin.

Suomessa asuva Salarzai, joka ei esiinny turvallisuussyistä koko nimellään, seuraa epätoivoisena Afganistanin tilannetta. Hän on turvassa, mutta suurin osa hänen perheestään on Kabulin kansainvälisen lentokentän lähellä, toivoen mahdollisuutta päästä evakuointilennolla ulos maasta.

– Kukaan ei pysty auttamaan minua. En ole viikkoon pystynyt syömään mitään tai nukkumaan yhtään ja stressi on päällä joka päivä. En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä, Salarzai kertoo.

Salarzai ja hänen veljensä ovat työskennelleet toimittajina Afganistanissa, minkä takia he pelkäävät, että perhe joutuu Talebanin kohteeksi.

Kun Talebanit valtasivat Kabulin reilu viikko sitten ja saivat Afganistanin valtaansa, kävi selväksi, ettei perhe olisi turvassa kotonaan. Salarzai kertoo työskennelleensä Afganistanissa aikoinaan toimittajana. Hänen veljensä on myös toimittaja. Lisäksi isoveli on työskennellyt aikoinaan mainosmallina ja on siksi laajasti tunnettu, Salarzai kertoo.

Salarzai tapasi aikoinaan Afganistanin presidentin Hamid Karzain. Karzai oli presidenttinä 2004–2014.

Talebanien on kerrottu etsineen toimittajia, aktivisteja ja länsimaiden kanssa yhteistyötä tehneitä sekä heidän sukulaisiaan. Esimerkiksi DW uutisoi, kuinka lehden toimittajaa etsineet Taleban-taistelijat surmasivat toimittajan perheenjäsenen.

Salarzain mukaan Kabulin lentokentän edustalla ovat hänen iäkkäät vanhempansa ja sisarukset puolisoineen ja lapsineen – yhteensä 16 perheenjäsentä. Isoveli perheineen pakeni Afganistanista Pakistaniin.

– Hän pakeni eikä meillä ollut neljään viiteen päivään tietoa, missä hän on, onko hän elossa, Salarzai sanoo.

– Hän on Pakistanissa, mutta hänellä ei ole mitään siellä. Hänellä ei ole asuntoa siellä, hänellä ei ole yhteyttä sinne. Hänellä on paha tilanne siellä. Hänellä on vaimo ja lapset mukana, mutta ei rahaa.

Taleban-taistelijoita näkyy Kabulin kaduilla.

Perhe viestittelee Salarzaille, kun pystyy. IS pyysi Salarzaita kysymään sukulaisiltaan Pakistanissa ja Afganistanissa heidän tilanteestaan. Veljet lähettivät Salarzaille videot, jotka IS on nähnyt. Videoita ei kuitenkaan julkaista haastateltavien turvallisuuden varmistamiseksi. Veljien vastaukset on käännetty tulkin avulla.

Isoveli Pakistanissa kertoo, ettei saa tällä hetkellä mistään apua. Hän kertoo tilanteestaan ääni välillä murtuen.

– Tulimme Pakistaniin, kun Taleban otti hallituksen haltuun. Lähdimme sieltä ja nyt täälläkin tilanne on vakava. Meillä ei ole edes ruokaa, tilanne on tosi paha. Lapset istuvat täällä nälässä. Asumme tuntemattomien ihmisten tonteilla ja meillä ei ole mitään. Vannon, että meillä ei ole mitään, veli kertoo videolla.

Hän puhuu hiljaa, kasvot lähellä puhelimen mikrofonia. Taustalla näkyy harmaata, keskeneräiseltä näyttävää seinää ja lautakasa. Pieni lapsi tulee katsomaan kännykkää ja pääsee isänsä syliin.

Veli toivoo, että perhe saisi apua.

– Te näette minut ja lapset ja näette, että ollaan tällaisessa paikassa. Meidän tilanne on paha. En pysty edes selittämään sitä. Meillä ei ole rahaa. Yksi veljeni oleskelee ulkomailla. Vietämme aikaa tuntemattomien ihmisten tonteilla. Muissa paikoissa ei kukaan anna lupaa asua. Rukoilen, että Jumala auttaa meitä.

Salarzain sukulaisia Kabulin lentokentällä.

Kabulin lentokentällä oleva veli kertoo myös epätoivoisesta tilanteesta.

– Talebanin tullessa meidän koko elämämme on mennyt uudestaan nollaan päin. Tällä hetkellä kaikki asiat ovat vieläkin nollan tasolla. Täällä ei ole ruokaa eikä vettä. Lapset ja kaikki muut viettävät aikaa täällä kuumassa ilmassa auringonvalon alla ja eivät tiedä mihin suuntaan elämä vie heitä. Ei ole varjoa eikä paikkaa mihin voi istua rauhassa, veli kertoo tilanteestaan lentokentän lähellä.

Taustalla on hälinää, sillä mies on käytännössä väkijoukon keskellä.

– Isälläni on diabetes ja hän on satuttanut jalkansa ja jalasta vuotaa verta. Tämä on meidän elämämme ja tämä on meidän tilanne.

Salarzain mukaan veli pelkää, että mikäli Taleban löytää perheen, toimittajana työskennellyt veli ja koko perhe tapetaan.

Ihmisiä jonottamassa evakuointilennolle. Tällä hetkellä Kabulin lentokentälle pääsee ainoastaan, jos on jonkun maan matkustajaluettelossa. Tuhansia on silti lentokentän läheisyydessä toiveikkaina, että he pääsisivät evakuointilennoille.

Suomi on evakuoinut Afganistanista yli 300 ihmistä. He ovat Suomen kansalaisia, suurlähetystön työntekijöitä ja suurlähetystön vartijoita ja heidän perheenjäseniään. Heistä suuri osa on jo tullut Suomeen.

Salarzain perheen kannalta ongelmallista on, etteivät he ole minkään maan evakuoitavien listalla eivätkä siksi ole päässeet lentokentän sisälle.

Lisäksi aikaa alkaa käydä vähiin: evakuointilennot päättyvät näillä näkymin 31. elokuuta, kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset virallisesti ovat vetäytyneet maasta.