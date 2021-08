Amirin, 22, vaimo piileskelee Kabulissa Talebanilta ja odottaa oleskelulupaa Suomeen: ”Tuntuu, että tämä ei ole kenellekään tärkeää”

Amir kritisoi sitä, ettei Suomen kansalaisten perheenjäseniä auteta kriisialueelta turvaan. Hän yrittää aktiivisesti hakea apua, mutta toistaiseksi työ on ollut turhaa. Nyt aika näyttää käyvän vähiin.

Epätietoisuus valtaa Amirin, 22, mielen, kun hän ajattelee Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa jumissa olevaa 18-vuotiasta vaimoaan. Amir palasi kesäkuussa Kabulista kotimaahansa Suomeen, minkä jälkeen olosuhteet Afganistanissa ovat menneet päivä päivältä huonompaan suuntaan.

Tilanne on ollut epäselvä siitä lähtien, kun äärijärjestö Taleban valtasi Kabulin elokuun puolivälissä. Kuluneiden viikkojen aikana Amirin vaimo on pysytellyt pääasiassa kotonaan.

Tämä pelkää, että hänen kotiinsa tunkeudutaan tekemään kotietsintöjä. Erityisessä vaarassa on perheen isä, joka on tehnyt yhteistyötä yhdysvaltalaisten ja australialaisten kanssa.

Riskinä on myös se, että Taleban saa tietää perheen tyttären menneen naimisiin suomalaisen kanssa. Toinen uhkakuva on, että tämä pakkonaitetetaan Talebanin taistelijoille.

– Naisten kannalta on todella pelottavaa ja huolestuttavaa, että talebanit eivät halua kertoa, millainen heidän uusi hallintonsa on, ennen kuin amerikkalaiset ovat lähteneet pois.

Vielä keväällä tilanne oli toisenlainen. Toukokuussa Amir oli matkalla tapaamaan tulevaa vaimoaan ensimmäistä kertaa kasvokkain. Hän oli tutustunut tähän sukulaistensa kautta ja pitänyt tähän yhteyttä puhelimen välityksellä.

Amirin juuret ovat Afganistanissa. Hänen vanhempansa pakenivat maasta Talebanin ensimmäisen valtakauden aikana. Amir itse on syntynyt Iranissa. Perhe tuli pakolaisina Suomeen hänen ollessaan pieni lapsi.

Äärijärjestö Taleban valtasi Kabulin elokuun puolivälissä.

Perillä Kabulissa oli määrä viettää häitä. Amir uskoi, että hänen vaimonsa saisi vihkitodistuksen avulla oleskeluluvan Suomeen.

Ajatus avioliitosta sai kuitenkin heti alussa osakseen vastustusta. Vaimon suku vaati, että tämän olisi mentävä naimisiin omien sukulaispoikiensa kanssa. Amiriin suhtauduttiin epäillen, sillä hän on Suomen kansalainen ja kasvanut vieraassa kulttuurissa.

– Muut sukulaiset uhkailivat vaimoni perheelle, etteivät halua olla näiden kanssa enää väleissä, jos hän menisi naimisiin kanssani.

Sukulaisten vastusteluista huolimatta vaimo teki päätöksen avioitumisesta itsenäisesti.

Elämänsä ensimmäistä matkaa Afganistaniin Amir suunnitteli pitkään ja hyvin tarkasti. Hän ei ilmoittanut tulostaan kenellekään, jotta tieto ei kaikuisi hänen vaimonsa sukulaisten korviin.

Turvatakseen selustansa Amir oli tehnyt valmiin toimintasuunnitelman jokaiselle päivälle. Hän ei liikkunut taksilla ja pysytteli pimeän tultua sisätiloissa.

Valtion virastoissa toimiminen oli hankalaa, sillä vaikka hänellä oli Afganistanin passi, hänen syntymämaansa herätti epäilyksiä virkailijoissa.

Vihkimisen jälkeen Amir suuntasi nopeasti takaisin Suomeen. Lähdöstään hän kertoi vain tuoreelle vaimolleen.

– Se ei ollut mikään lomamatka. Jokainen päivä oli odottamaton. Joka päivä ihmisiä kuoli iskuissa. Kun lähdit himasta, et koskaan tiennyt, palaatko enää takaisin.

Iskuja kohdistettiin etenkin ihmisiin, jotka olivat valtion kanssa tekemisissä tai esillä mediassa. Samalla myös siviilejä kuoli.

– Nyt tilanne on erilainen. Tämä koskee koko maata ja koko kansaa.

Yli kaksi kuukautta on kulunut, eikä Amirin vaimon vireillä oleva oleskelulupahakemus ole edennyt. Amir on yrittänyt hakea apua, mutta tuloksetta.

– Soitin tänään ulkoministeriöön ja tiedustelin, miten minun tilanteessani tulee toimia, ja miten he aikovat ongelmia ratkaista. En saanut oikeastaan mitään vastausta.

Hänen on vaikea ymmärtää, miksi suomalaisten perheitä ei auteta, sillä perheenyhdistäminen on peruste oleskeluluvan myöntämiselle. Amir korostaa olevansa Suomen kansalainen, työssä käyvä rakennusinsinööri, joka olisi valmis elättämään puolisonsa Suomessa.

– Minua koskettaa todella paljon vaimoni tilanne. Haluan hänet pois Kabulista. En pysty taloudellisesti auttamaan häntä nyt, kun tilanne on tällainen. Pankit ovat siellä kiinni, enkä pysty siirtämään hänelle rahaa. Tilanne on muutenkin todella epäselvä.

Amirin vaimo on yrittänyt päästä evakuointilennolle, mutta pääsy lentokentälle on vaikeaa, sillä häntä ei ole hyväksytty evakuoitavaksi.

Amirilla on mielessään pelkkiä avoimia kysymyksiä. Hän miettii, voidaanko oleskelulupahakemusprosessia jatkaa tässä tilanteessa tai voidaanko hänen vaimoaan evakuoida ennen kuin oleskelulupahakemus on käsitelty.

Hän ymmärtää, että päätösten tekeminen vie aikaa, mutta tilanne on kriittinen ja aika käy vähiin. Amir toivoo, että hänen vaimonsa voisi odottaa oleskeluluvan käsittelyä Suomessa. Tämä on yrittänyt päästä evakuointilennolle, mutta pääsy lentokentälle on vaikeaa, sillä häntä ei ole hyväksytty evakuoitavaksi.

Hän haaveilee tilanteesta, jossa he voisivat elää yhdessä avioparina. Hänen puolisonsa haluaisi aloittaa Suomessa opinnot ja päästä myöhemmin työelämään.

– Minua harmittaa todella paljon. Tietenkin se on oma valintani, että menin naimisiin Afganistanissa, mutta tilanne on huolestuttava kaikin puolin. En ymmärrä, miten näitä asioita ei oteta missään esiin. Tuntuu, että tämä ei ole kenellekään tärkeää.

Amir ja hänen vaimonsa yrittävät olla yhteydessä toisiinsa niin paljon kuin mahdollista. Yhteydenpitoa kuitenkin vaikeuttaa se, että kaupat Kabulissa ovat kiinni, ja puhelimen saldo on jatkuvasti vähissä.

– Jokainen tunti, kun en saa häntä kiinni tai yhteys katkeaa, tuntuu vuoden pituiselta.

Amirin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.