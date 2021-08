Abdul piilottelee Talebanilta vaimonsa ja lastensa kanssa Kabulissa ajan käydessä vähiin: ”Tilanne pahenee päivä päivältä”

Toimittajanakin aiemmin työskennellyt mies pelkää henkensä ja perheensä turvallisuuden puolesta. Hän toivoo vielä pääsevänsä evakuointilennolle.

Abdul (vasemmassa kuvassa keskellä) on työskennellyt toimittajana, minkä hän toivoo pääsevänsä evakuointilennolle ja pois Afganistanista. Aika alkaa käymään kuitenkin vähiin.

Toimittajana ja virkamiehenä toiminut Abdul (nimi muutettu) elää Talebanilta piilossa vaimonsa ja kahden pienen lapsensa kanssa Afganistanin Kabulissa, lähellä kaupungin kansainvälistä lentokenttää. Piilossa hän on joutunut pysyttelemään jo reilun viikon, aina siitä lähtien, kun Taleban otti vallan Afganistanista 15. elokuuta ja tunkeutui Kabuliin.

– Tilanne pahenee päivä päivältä Kabulissa, Abdul kertoo.

– Talebanilla on vahva läsnäolo kaduilla ja he tekevät tarkastuksia ja käyvät ovelta ovelle toimittajien ja joiden poliitikkojen kotona.

Abdul (keskellä) työskenteli toimittajana, minkä takia hän pelkää nyt henkensä puolesta.

Abdulin mukaan Taleban pyrkii löytämään toimittajia ja aktivisteja. Hänen mukaansa on mahdollista, että myös häntä on etsitty, sillä hän työskenteli vuosia toimittajana ja uutisoi myös paljon Talebanista. Hän pelkää, että mikäli hänet löydetään, hänet tapetaan ja hänen perheensä turvallisuus on uhattuna.

Abdul kuuluu niihin tuhansiin afganistanilaisiin, jotka eivät ole maasta evakuoitavien listalla. Hän kertoi aiemmin IS:lle yrittäneensä päästä lentokentälle. Tuolloin matka tyssäsi kuitenkin Talebanin tarkastukseen: kentälle pääsyyn tarvittaisiin suurlähetystön virallinen kirje, joka todistaisi Abdulin olevan matkustajaluettelossa ja sellaista kirjettä ei Abdulilla ole.

Kabulissa tuhannet afganistanilaiset toivovat pääsevänsä evakuointilennoilla pois maasta. Monet joutuvat pettymään.

Abdulin mukaan lentokentälle ei ole mahdollista päästä vieläkään. Lentokentän lähellä on valtava määrä ihmisiä, jotka toivovat pääsevänsä lennolle pois Afganistanista. Abdulin mukaan lentokentän sisälle kuitenkin pääsee ainoastaan, jos on jonkin maan matkustajaluettelossa.

Abdul on kaikesta huolimatta toiveikas.

– Toivon, että lähipäivinä pääsemme lähtemään maasta.

Aika alkaa kuitenkin käydä vähiin. Näillä näkymin evakuointilennot päättyvät 31. elokuuta, sillä tuohon aikarajaan mennessä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten joukot ovat luvanneet vetäytyä Afganistanista. Taleban on pitänyt kiinni siitä, ettei aikarajaa voida lykätä evakuointien jatkamiseksi.