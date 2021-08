”Elätimme toivoa 20 vuotta” – Näin naisia auttavan järjestön johtaja näkee tulevaisuuden uudessa Afganistanissa

Kokenut Afganistanin auttaja järkyttyi Talebanin valtaannoususta, mutta ehkä kaikki ei sittenkään ole menetetty. Talebaniin voi vaikuttaa viestittämällä, sanoo Sunita Viswanath.

Mitä ajattelee Afganistanista ihminen, joka on tehnyt kaksi vuosikymmentä työtä maan tyttöjen ja naisten hyväksi? Työtä, jonka keskeinen ajatus on ymmärtää paikallista kulttuuria ja tukea väkivallan uhreja. Sovitella. Rakentaa rauhaa.

Sunita Viswanathin on vaikea kuvailla tunteitaan. Radikaalin islamistisen ääriliikkeen Talebanin nopea paluu valtaan sattuu.

– Tunteet pyörivät sen ympärillä, että me teimme 20 vuotta työtä. Elätimme toivoa 20 vuotta. Rakensimme 20 vuotta maata tyhjästä, kohti toimivaa demokratiaa. Pidettiin vaaleja, ja presidenttiehdokkaiden joukossa naisia oli, sanoo Viswanath IS:lle videohaastattelussa New Yorkista.

– Edistys oli uskomatonta. Pelkkä ajatus siitä mahdollisuudesta, että kaikki kääntyy päälaelleen, murtaa sydämen.

Nämä tytöt ehtivät kouluun ennen Talebanin uuttaa nousua valtaan. Kuva on otettu koulutieltä Qasaban hautausmaalla Kabulissa 14. elokuuta. Seuraavana päivänä talebanit marssivat pääkaupunkiin.

Viswanath oli mukana perustamassa Afganistanin naisia avustavaa Women for Afghan Women -järjestöä eli WAW:ta 2000-luvun alussa. Hän toimii nykyisin WAW:n hallituksen toisena puheenjohtajana.

WAW on iso ja näkyvä toimija. Prinssi Harry ja Meghan Markle antoivat sille säätiönsä kautta hiljattain anteliaaksi kuvatun lahjoituksen. Presidentti Barack Obama myönsi Viswanathille vuonna 2015 Valkoisen talon Champions of Change -palkinnon.

Järjestöllä oli 850 kenttätyöntekijää Afganistanissa ennen Talebanin paluuta valtaan. Lähes kaikki ovat kotiseutunsa ja sen kulttuurin tuntevia paikallisia.

Viswanath ei pitänyt Talebanin valtaannousua yllätyksenä. Ainoa yllätys oli sen nopeus.

Naisten yhteisötila. Women for Afghan Women -järjestön avustustoimintaa Afganistanissa.

– Olimme jo kuukauden ajan evakuoineet työntekijöitämme muista maakunnista Kabuliin. Taisteluja käytiin kaikkialla maassa. Ymmärsimme, että Taleban saattaisi nousta valtaan, mutta Kabulin nopea kukistuminen oli yllätys. Emme nähneet sitä ennalta, vaan luulimme Kabulin pysyvän turvallisena.

Viswanath ei kuitenkaan pidä Afganistanin tilannetta täysin lohduttomana. Taleban on julkisuudessa luvannut toimia maltillisemmin kuin edellisellä valtakaudellaan vuosina 1996–2001.

– On todella mahdollista, siis ei täysin mahdotonta, ettemme ole tämän jälkeen aivan niin mustan kuilun edessä kuin ajattelimme. Ehkä jää jäljelle vielä jotakin julkisesta elämästä, tyttöjen ja naisten mahdollisuudesta käydä koulua. Jos Talebanin edustajat puhuvat totta, tilanne tulevina päivinä on parempi kuin pahimmillaan pelkäsin, Viswanath sanoo.

Women for Afghan Women -järjestön perustaja Sunita Viswanath.

Haastattelun jälkeen tulleet tuoreet tiedot Afganistanista kertovat kuitenkin toisenlaista totuutta. Talebanit ovat ryhtyneet etsimään ovelta ovelle entisen hallinnon työntekijöitä ja teloittaneet summittaisesti sekä siviilejä että turvallisuusjoukoissa palvelleita.

– Paras skenaario meidän kannaltamme olisi se, että voisimme jatkaa työtämme. Sitä emme vielä tiedä. Täytyy odottaa ja katsoa, pystymmekö työskentelemään uudessa Afganistanissa, Viswanath pohtii.

Toistaiseksi lähes kaikki WAW:n toiminta on jäissä, koska henkilökunta on joutunut poistumaan normaaleista asuin- ja työpaikoistaan.

– Maakunnissa on vielä joitakin pieniä kohteita, ja niissä on väkeä, jota emme ole onnistuneet siirtämään, Viswanath kertoo.

– Kaikkien mieliala on nyt hyvin valpas, ja kaikki keskittyvät turvassa pysymiseen. Ohjelmia ei virallisesti ole lopetettu, mutta lähiviikkojen ja -kuukausien aikana on tehtävä vakavia päätöksiä.

Mutta mitä WAW ja sen kaltaiset järjestöt voivat tehdä Afganistanissa? Kuka jää maahan, jos kaikki kokeneet työntekijät lähtevät pois?

– Näitä kysymyksiä pitää harkita tulevaisuudessa, sillä tällä hetkellä fokus on henkiin jäämisessä. Ja siinä, miten pystymme pitämään turvassa ne ihmiset, joita emme saa maasta ulos, Viswanath kertoo.

– Asian toinen puoli on se, että toimimme myös New Yorkissa. Meidän toimintakeskuksemme on Queensissa, ja se valmistautuu uusien pakolaisten maahantuloon – turvapaikanhakijoiden, joille voimme tarjota rakkautta, toivoa ja kodin.

Women for Afghan Women -järjestön järjestämä lukutaidon oppitunti naisille.

WAW auttaa Yhdysvaltoihin saapuvia pakolaisia myös hoitamaan turvapaikkaprosessiin liittyvät oikeudelliset asiat.

– Järjestömme on tehnyt tätä työtä jo 20 vuotta New Yorkissa. Nyt tähän tehtävään tarvitaan lisää kapasiteettia.

Afganistanissa WAW:n toiminta on ollut monipuolista.

– Kaikkien ohjelmiemme ytimessä on sama asia: rauhan ylläpitäminen. Liittyipä se sitten naisiin kohdistuvaan perheväkivaltaan tai jonkin laajemman, väkivaltaan liittyvän ongelman kohtaamiseen yhteisössä, Viswanath sanoo.

– Työmme liittyy sovitteluun, konfliktien ratkaisemiseen ja rauhan rakentamiseen. Me olemme ylläpitäneet ohjelmia, jotka tarjoavat apua väkivaltaa kohdanneille ihmisille – useimmiten naisille perhepiirissä, mutta myös muualla perheen ulkopuolella. Näitä tilanteita hoidamme työryhmissä. Useimmiten naiset voivat pysyä yhdessä perheen kanssa sovittelutyömme ansiosta.

WAW pitää yllä myös turvataloja.

– Tilanteissa, joissa naiset eivät ole turvassa ja heidän henkensä on vaarassa, tarjoamme heille turvapaikan siihen saakka, kunnes ongelma on selvitetty. Näissä tehtävissä tärkeimpiä auttajia ovat – tapauksesta riippuen – joko lähityöntekijät ja sovittelijat tai juristit, jos asiat mutkistuvat ja menevät oikeuskäsittelyyn.

Women for Afghan Women -järjestö on tehnyt töitä naisten hyväksi Afganistanissa jo 20 vuoden ajan. Nyt järjestön toiminta maassa on toistaiseksi jäissä.

Lähimpänä Viswanathin sydäntä ovat lasten tukikeskukset.

– Niissä on lapsia, joiden äidit on tuomittu vankilaan. En tiedä yhtäkään tuomittua äitiä, joka ei olisi antanut meille lupaa ottaa hoidettavaksi lastaan, jos tämä on yli 5-vuotias. Meidän hoivissamme lapset saavat kriisiapua ja opettajamme valmistavat heitä koulunkäyntiin. Monet näistä lapsista eivät ole käyneet koulua, tai koulu on jäänyt kesken. Sitten he menevät joka päivä kouluun tukikeskuksen koulupuvussa. Keskuksissa on myös muuta toimintaa ja juhlia, ne ovat iloisia paikkoja, Viswanath kertoo.

– Koska kyse on lapsista, toivon todella, että nämä ohjelmat voivat jatkua uudessa Afganistanissa. Niissä ei ole mitään kiistanalaista. Ne pitävät huolta lapsista, joiden elämässä olisi muuten hyvin vähän vaihtoehtoja.

Yhdysvallat päätti vetää joukkonsa nopeaan tahtiin Afganistanista. Siitä seurasi valtava kaaos. Viswanath ei kommentoi Yhdysvaltain politiikkaa, sillä aihe on herkkä.

– Sanon sen verran, ettei vetäytyminen tullut yhtäkkiä. Se roikkui ilmassa jo kauan. Me olimme kaikki varautuneet siihen monin tavoin, vaikka tällaiseen tilanteeseen sinänsä ei kukaan voinut valmistautua, Viswanath sanoo.

– Nyt kysymys on siitä, mikä on Yhdysvaltain ja muiden maiden moraalinen vastuu tilanteesta. Yhdysvalloilla on edelleen vaikutusvaltaa, jota se voi käyttää vipuvartena uuden Afganistanin taivuttamiseksi kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Yhdysvallat on yhä siinä asemassa, että se voi tätä vaatia.

Viswanathin mukaan Yhdysvaltain tukea tarvitaan edelleen, jotta WAW:n kaltaiset järjestöt voivat jatkaa afgaaniyhteisön palvelemista – olipa tämä tuki sitten taloudellista tai uuden hallinnon painostamista toimimaan oikein.

Talebanin taistelijat partioivat Kabulin kaduilla.

Taleban valmisteli aseellista vallankaappaustaan pitkään. Talebanin propaganda sosiaalisen median alustoilla ja muualla puri hyvin: presidentti Ashraf Ghanin hallinto ja turvallisuusjoukot sulivat ääriliikkeen tieltä pois, asettumatta vastarintaan.

Jos Taleban onnistui viestinnällään hankkimaan valtaa, samoin voivat toimia myös ääriliikkeen vastavoimat. Sosiaalisen median alustoja ja muita kanavia voi käyttää Talebaniin vaikuttamiseen.

” Kun yksi kansakunta yhteisössä joutuu kärsimään kriisin hetkellä, meidän pitää kaikkien nousta, liittyä yhteen ja varmistaa, ettei kukaan jää yksin.

– Koko maailman pitää nyt viestittää uudelle Afganistanille, että jos te todellakin rakennatte uutta maata, tyttöjen pitää saada käydä koulua. Vaikka sitten niin, että tytöt ovat eri luokissa kuin pojat. Sillä päästään jo kauas siitä, että tyttöjen päälle heitetään happoa sen vuoksi että he menevät kouluun, Viswanath sanoo.

– Elämme aikaa, jona viestintä tavoittaa. Meillä on valtaa. Viestitetään kaikilla alustoille toiveistamme ja rukouksistamme ja annetaan tukea järjestöille, joilla on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä.

WAW:n motto Talebanin valtaannousun jälkeen on ollut tämä: ”Tänään me olemme kaikki afganistanilaisia”.

– Se liittyy kulttuuriimme. Me olemme kaikki yhtä, erottamattomasti. Jos sinun kotimaassasi ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, sama tilanne voi pian olla edessä minun kotonani, Viswanath sanoo.

– Muistan lukeneeni lapsena, että Haitissa on vahva yhteisöllisyyden perinne, jota kutsutaan konbitiksi. Maaseutuyhteisössä jokainen hoitaa omaa maatilaansa, mutta elonkorjuun aikaan kaikki kokoontuvat yhteen ja korjaavat sadon yhdessä talteen kaikilta tiloilta.

Konbitia voi soveltaa isossa mittakaavassa.

– Meillä on kullakin omat kansakuntamme, perinteemme ja kulttuurimme, ja me elämme erilaisissa oloissa. Kun yksi kansakunta yhteisössä joutuu kärsimään kriisin hetkellä, meidän pitää kaikkien nousta, liittyä yhteen ja varmistaa, ettei kukaan jää yksin. Jos ihmisoikeuksia rikotaan, meidän pitää kohottaa äänemme ja huutaa siitä vuoren huipulta.

Women for Afghan Women -järjestön ammatillista opetusta afgaaninaisille.

Viswanath on harmissaan siitä, ettei hän ole käynyt Afganistanissa viiteen vuoteen. Se olisi ollut turvallisuusriski sekä hänelle että hänet vastaanottaville ihmisille.

– Riskitaso on siellä aina ollut korkea 20 vuoden aikana. Nyt se on epäilemättä noussut katon lävitse. Kaikki siellä työskennelleet ovat kuitenkin koko ajan olleet konfliktialueella. Hyvin oudolla tavalla me olimme kaikki valmistautuneet tähän uuteen tilanteeseen.

Tulevaisuus on epävarma, sekä Afganistanin että WAW:n kaltaisten avustusjärjestöjen.

– Me emme ole koskaan pystyneet tekemään suunnitelmia viideksi vuodeksi eteenpäin, sillä ikinä ei tiedä etukäteen, mitä tapahtuu. Konfliktialueilla työtä tehdään aina tätä taustaa vasten, Viswanath sanoo.