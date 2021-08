Kommentti: Biden voi joutua anelemaan Talebania – kello käy Kabulin kentällä

Bidenin totuuden paikka on tänään iltapäivällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tilanteet Kabulin lentokentällä etenevät kuin toimintaelokuvassa. Kenttää piirittävät Talebanin uskonsoturit. Pelätään, että kilpailevan Isisin terroristit yrittävät iskeä sinne nolatakseen Talebanin. Kentällä liittolaisten sotilaiden joukossa on myös suomalainen osasto.

Tarkastuspisteiden läpi kentälle pyrkii tuhansia afganistanilaisia, jotka pelkäävät uutta hirmuvaltaa. Evakuointikoneisiin pääsevät ulkomaiden kansalaiset ja liittoumaa hävityn sodan aikana auttaneet afganistanilaiset.

Ja aikaa on ehkä vain perjantaihin.

Yhdysvallat on ilmoittanut operaation päättyvän elokuun viimeisenä päivänä ensi viikolla. Muiden liittolaisten operaatiot pitäisi kuitenkin lopettaa jo 27. elokuuta, perjantaina. Sen jälkeen yhdysvaltalaiset käyttävät viimeiset päivät omaan lähtöönsä.

Taleban ei aio antaa lisäaikaa. Viimeisten koneiden perään kentälle katselemaan jääviä odottaa synkkä tulevaisuus.

Yhdysvaltain liittolaiset eivät ole tyytyväisiä tilaisuuteen. Britannian vaatimuksesta tiistaina iltapäivällä pidetään rikkaiden G7-maiden hätäkokous. Joukossa ovat Afganistanin sotaretken suurimmat kumppanit. Niillä on ollut maassa eniten avustajia. Näistä osa uhkaa jäädä Talebanin käsiin.

Erityisesti Britanniassa kritiikki Yhdysvaltain vetäytymispäätöstä kohtaan on kova. Pääministeri Boris Johnson on välikädessä. Muutama lisäpäiväkin Kabulissa voisi auttaa.

Mutta sitä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin pitäisi anella Talebanilta. Jos sen soturit tulittavat kenttää, koneet eivät pääse nousemaan.

Voi olla, että tähän suurvallan johtajan selkä ei silti taivu jihadistien edessä.

Biden saa jo kovaa kritiikkiä asian hoidosta kotimaassaan. Yhdysvalloissa konsensus siitä, että Afganistanista pitää lähteä on sinänsä ollut vahva. Ajatus että Yhdysvaltain presidentti näyttäisi liikkeen edessä heikolta, on silti kauhistus.

Biden on kovassa paikassa tiistaina iltapäivällä. Yhdysvallat on jo menettänyt luottamustaan liittolaistensa silmissä. On raja kuinka paljon niitä voi suututtaa. Bidenin on vaikea vain sanoa, että ”mitään ei enää voi”.

Talebankaan ei voi vain juhlia voittoaan. Talebanin ääriainekset ja Isis eivät hyväksy sitä, että länsimaiden ”yhteistoimintamiehiä” ylipäätään päästetään pakoon. Jos liikkeen johtajat näyttävät nyt hellämielisiltä, heille riittää haastajia. Lisäaika Kabulin kentällä olisi näistä heikkouden osoitus.

Toisaalta Talebanilla ei ole vieläkään ole varaa loputtomasti ärsyttää Yhdysvaltoja. Se toivoo, että maa ei taas joutuisi täydelliseen eristykseen.

Jos kentän operaatio päätyisi katastrofiin ja teurastukseen, Yhdysvallat voisi kostaa ohjuksillaan. Tosin niiden merkitys olisi lähinnä symbolinen.

Talebanilla on muuta pelättävää. Kuten aiempiakaan Afganistanin sotia, seuraavakaan ei ratkaista huipputekniikalla. Se käydään jälleen Kalashnikov-rynnäkkökivääreillä vuorenrinteillä.

Afganistanin armeijan täydellinen romahdus tuntuu tulleen Talebanillekin yllätyksenä. Liikkeen soturit miehittivät valtavan maan hetkessä. He ovat hajallaan ympäri maata.

Samaan aikaan ensimmäiset merkit vastarinnasta näkyvät ja Talebanin vastustajien joukkoja kokoontuu. Edessä voi olla uusi pitkä sota.

Talebanin vastustajat saavat varmasti tukea ulkomailta. Jos Kabulissa koetaan nyt katastrofi, läntisten aselähetysten määrä kasvaa.

Kabulin kentän pokerissa kaikilla on paljon pelissä. Huonoimmat kortit jaettiin etukäteen pakoon pyrkiville ihmisraukoille.