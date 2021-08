Koronakriitikot tunkeutuivat televisioyhtiön tiloihin Lontoossa – legendaarinen uutisankkuri joutui kohteeksi kadulla

Poliisi sai estettyä mielenosoittajien etenemisen ala-aulasta syvemmälle rakennukseen.

Yli 100 koronarokotusten, -rajoitusten ja -passien vastustajaa tunkeutui maanantaina lounasaikaan ITN-televisiotuotantoyhtiön päämajaan Lontoossa. Kaupungin keskustan liikerakennuksessa sijaitsevat kolmen tv-kanavan, ITV:n, Channel 4:n ja Channel 5:n uutistoimitukset.

Tunkeutumisesta uutisoivat muun muassa ITV, Sky News ja Guardian.

Joukkion kerrottiin päässeen rakennuksen ala-aulaan, mutta poliisit saivat estettyä heidän etenemisensä muualle rakennukseen. Välikohtauksesta julkaisi Twitterissä videon muun muassa Channel 5:n uutisten toimittaja Julian Druker.

Tilannetta todistaneiden silminnäkijöiden mukaan mielenosoittajat kuvasivat tapahtumia verkkoon suorana lähetyksenä. ”He ovat lastemme perässä”, kuultiin yhden heistä muun muassa huutavan.

Toinen protestiin osallistunut puolestaan ilmoitti, ettei suostuisi poistumaan rakennuksesta ennen kuin olisi päässyt ”puhumaan pomolle”.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kymmenet mielenosoittajat ajautuivat käsikähmään poliisien kanssa. Jotkut ottivat kohteekseen työpaikalleen samoihin aikoihin saapuneen, legendaarisenakin pidetyn veteraaniuutisankkurin Jon Snow’n.

Channel 4:n uutisia vuodesta 1989 lähtien vetänyt 73-vuotias ei tosin vaikuttanut videoiden perusteella juurikaan hätkähtävän koronakriitikoiden huutelusta kadulla.

ITN:n johto ohjeisti ennen mielenosoittajien tuloa työntekijöitä pysymään sisällä rakennuksessa tai siirtymään sinne, mikäli he olisivat sen välittömässä läheisyydessä.

– Uutisorganisaatiot ovat tarjonneet elintärkeän tietolähteen pandemian aikana. Journalistien kaltoinkohtelu heidän koronavirukseen liittyvän raportointinsa vuoksi on osa huolestuttavaa kehitystä, jota ITN on seurannut tarkasti. Se on myös aktiivisesti varmistanut, että henkilökunta on tietoinen varotoimista välttääkseen vahinkoja. Tämä toiminta johti siihen, että journalistit olivat estyneitä tekemään uutistyötään. ITN tuomitsee tämän jyrkästi, yhtiön julkaisemassa lausunnossa sanottiin.

Mielenosoittajat saapuivat ITN:n päämajalle tiettävästi Lontoon keskustassa aiemmin järjestetystä koronapassien ja koronarajoitusten vastaisesta protestista.

Kaksi viikkoa sitten koronakriitikot tunkeutuivat Länsi-Lontoossa sijaitsevaan BBC:n uutistaloon syyttäen Britannian yleisradioyhtiötä koronarokotteiden tuputtamisesta. Heiltä oli tosin jäänyt huomaamatta, että BBC:n uutistoimitus oli jättänyt rakennuksen jo keväällä 2013, minkä jälkeen se on muutettu suurimmalta osin asunnoiksi.