Puola aikoo pystyttää 130 kilometrin pituisen ja 2,5 metriä korkean piikkilanka-aidan Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen

Aitahanke on vastaus siihen, että Valko-Venäjän puolelta on tullut siirtolaisia Puolaan.

Puolan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle on pystytetty piikkilankaeste.

Puola ilmoitti maanantaina, että se aikoo pystyttää piikkilanka-aidan Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen.

Puolustusministeri Mariusz Blaszczakin mukaan piikkilanka-aita on 2,5 metriä korkea ja pituutta sillä on 130 kilometriä, mikä on noin kolmannes Valko-Venäjän vastaisen rajan kokonaispituudesta.

– Pystyttäminen alkaa ensi viikolla, Blaszczak kertoi.

Hänen mukaansa nyt rakennettava piikkilanka-aita muistuttaa sitä aitaa, jonka Unkari pystytti Serbian vastaiselle rajalleen vuosina 2015 ja 2016, kun Eurooppaan saapui siirtolaisia Syyriasta.

Viime kuukausina tuhansia, lähinnä Lähi-idästä tulleita siirtolaisia on ylittänyt EU:n rajan Valko-Venäjältä. Brysselissä uskotaan, että Valko-Venäjän hallinto on tahallaan järjestänyt siirtolaisten tulon kostona EU:n pakotteille.