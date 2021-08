Trump suositteli kannattajilleen koronarokotteen ottamista – sai vastaukseksi buuauksia

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump puhui lauantaina Alabaman Cullmanissa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump sai yllättäen osakseen buuauksia, kun hän suositteli kannattajilleen koronarokotteen ottamista Alabamassa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa lauantaina. Asiasta uutisoivat muun muassa USA Today, CNBC ja Fox News.

– Tiedättehän, uskon täysin teidän vapauksiinne. Teidän on tehtävä se, mitä teidän on tehtävä, mutta minä suosittelen: Ottakaa rokotteet. Minä tein sen – ja se on hyvä. Ottakaa rokotteet! Trump sanoi.

Ennen kuin ex-presidentti ehti jatkaa puhettaan, alkoi yleisön joukosta kuulua buuauksia. Trump reagoi pienen hetken kestäneeseen protestiin tyynesti.

– Se on ok. Teillä on vapautenne. Mutta minä satuin ottamaan rokotteen. Jos se ei toimi, tulette kuulemaan siitä ensimmäisenä. Soitan Alabamaan ja sanon: ”Hei, tiedättekö mitä?” Mutta se toimii. Ja teillä on vapautenne, Trump vastasi.

Kyseinen kohta Trumpin puheesta on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Tilaisuutensa aluksi Trump heitteli tuttuun tapaansa punaisia kampanjalippalakkeja kannattajilleen.

USA Todayn seurannan mukaan täysin koronaa vastaan rokotettujen osuus väestöstä on Alabamassa matalampi kuin missään muualla Yhdysvalloissa. Kun koko maassa kaksi kertaa rokotettuja on noin 51 prosenttia, Alabamassa heitä on vain 36 prosenttia väestöstä.

Yhden rokoteannoksen on saanut 48 prosenttia alabamalaisista.

Samaan aikaan osavaltion sairaalat ovat ajautuneet äärirajoille kasvavan potilasmäärän edessä, kertoo muun muassa paikallinen The Birmingham News -lehti. Koronaviruksen deltamuunnoksen on kerrottu leviävän nyt Alabamassa etenkin nuorten aikuisten ja lasten keskuudessa, ja myös sairaalahoitoa tarvitsevien keski-ikä on laskenut.

Trumpin konservatiivisessa kannattajakunnassa koronarokotteisiin on suhtauduttu keskimääräistä kielteisemmin. Ex-presidentti itse ei ole varsinaisesti puhunut koronarokotuksia vastaan aiemminkaan, mutta häntä on kritisoitu koronapandemian vakavuuden vähättelystä etenkin sen alkuvaiheessa.

Rokotusten alkaessa Trumpia moitittiin myös siitä, että hän pysytteli lähinnä hiljaa, kun taas kaikki maan elossa olevat ex-presidentit suosittelivat kansalaisille julkisesti rokotuksen ottamista.

Kasvomaskeja ei juurikaan näkynyt kampanjatilaisuuden yleisössä.

Syksyllä 2020 Trump päätyi itsekin sairaalaan kolmeksi päiväksi koronavirustartunnan saatuaan. Tiedossa on myös, että Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump saivat koronarokotukset hieman ennen lähtöään Valkoisesta talosta tammikuussa.

Trump on myös syyttänyt seuraajaansa Joe Bideniä rokotusten hitaasta etenemisestä sekä väittänyt, että amerikkalaiset eivät ota rokotteita, koska eivät luota nykyiseen presidenttiin.

Kannattajilleen ex-presidentti on kuitenkin suositellut rokotuksia aiemminkin. Esimerkiksi viime maaliskuussa Fox Newsin haastattelussa Trump kehotti republikaanikannattajiaan ottamaan rokotteen sekä kehui rokotteiden turvallisuutta ja tehoa.