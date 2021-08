Afganistanissa viime vuonna palvellut rauhanturvaaja-Markus: Iskuja oli jo syksyllä lähes päivittäin

Afganistanissa suojausjoukkueessa palvellut suomalainen Markus kertoo hämmästyneensä Talebanin nopeasta toiminnasta. – Paikallisarmeijalla oli hyvää varustusta ja koulutusta. Tällaista tilannetta ei ollut nähtävissä, hän sanoo.

Suomi on lähettänyt muutamia kymmeniä henkilöitä käsittävän Puolustusvoimien suojausjoukon Afganistaniin suojaamaan suomalaisia työntekijöitä ja auttamaan evakuoinneissa.

Suomalainen suojausjoukkue oli Afganistanissa edellisen kerran joulukuussa 2020. Heidän toimenkuvansa erosi huomattavasti nyt maahan lähetetyn ryhmän toimenkuvasta.

Yksi suojausjoukkueen jäsenistä, Markus (nimi muutettu) palveli Afganistanissa elokuusta joulukuuhun.

– Olimme osana monikansallista suojauskomppaniaa. Sinä aikana, kun olimme siellä, muutamat valtiot vetivät joukkonsa pois. Saksalaisilla oli halu vähentää kansallisuuksia. Logistisesti on helpompaa vetää pois vain yhden kansallisuuden joukkoja, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Suomalaisten oli tarkoitus olla paikan päällä kuusi kuukautta, mutta he palasivat oltuaan Afganistanissa kolme kuukautta.

– Se oli päätös, johon meillä ei ollut sananvaltaa. Yleinen ilmapiiri suojausjoukkueessa oli se, että siellä olisi haluttu jatkaa, mutta asia ei ollut meidän käsissämme.

Camp Marmalin tukikohta sijaitsee Pohjois-Afganistanissa. Kuva vuodelta 2013.

Suomalaisjoukot työskentelivät Camp Marmalin tukikohdassa Pohjois-Afganistanissa, mutta he liikkuivat sieltä tarpeen mukaan partioihin ja suojaustehtäviin.

– Päivä saattoi olla esimerkiksi sellainen, että lähdimme aamulla helikopterilla Camp Shaheeniin, Mazar-i-Sharifin lounaispuolelle. Sinne tuli myös sotilasneuvonantajia, jotka olivat menossa kouluttamaan tai antamaan ohjeistusta heidän paikallisille yhteyshenkilöille.

– Tukikohdassa liikuimme pienestä koalition toimipisteestä oman neuvonantajan yhteyshenkilön luokse. Tarkastimme tilat ennen tapaamista ja jäimme vartioimaan. Kun toiminta oli päättynyt, tarkistimme ajoneuvon lähiympäristön ja palasimme helikopterilla tukikohtaamme.

Iskuja oli viime syksynä Pohjois-Afganistanissa päivittäin. Markuksen mukaan koko viime vuosi oli äärimmäisen raaka ja väkivaltainen . Iskut kohdistettiin kuitenkin paikallisjoukkoihin, ei ulkomaalaisiin.

– Taleban tiesi, että koalitio oli lähdössä sieltä, joten heillä ei ollut intressejä hyökätä länsimaisia joukkoja kohtaan ja antaa niille syytä jäädä. Tilanne näyttäytyi minulle niin, että Taleban myös halusi pelata itselleen parempia asemia neuvotteluihin Dohassa (syyskuussa 2020). Ne neuvotteluthan eivät käytännössä edenneet mihinkään.

Vuonna 2014 päättyneen ISAF-operaation aikana kuoli kaksi suomalaista sotilasta. Sitä seuranneen Resolute Support -operaation aikana ei menetetty suomalaisia. Heidän operointialueensa ympäristössä kuitenkin käytiin taisteluita.

– Olin Camp Shaheenin koalitiotoimipisteessä yhtenä iltana vartiotornissa ja katsoin valonvahvistimilla taivaanrantaan. Lähellä virtasi joki, jonka länsipuolella oli usein taisteluita Talebanin joukkojen kanssa. Näin tornista pimeänäkölaitteilla, kuinka kolmesta eri suunnasta lensi valojuova-ammuksia vastakkaisiin suuntiin. Se oli hyvin konkreettista, hän muistelee.

Suomen sotalippu liehui lipputangossa Camp Marmaliksessa Afganistanissa 21. marraskuuta 2011.

Kun joukot partioivat kylissä, Markus oli tekemisissä myös paikallisten kanssa. Eräs lause on jäänyt hänen mieleensä.

– Kollegani haastatteli paikallisen koulun opettajaa kylässä, jossa asioihin suhtauduttiin tavallista liberaalimmin. Sen huomasi esimerkiksi pukeutumisessa. Koulussa opetettiin muun muassa historiaa ja englantia. Opettaja sanoi, että jos Taleban valtaa alueet, hän ei näe itsellään mitään tulevaisuutta.

Suomalaisten tukikohdassa oli tulkkeja, jotka kävivät keikoilla sotilaiden kanssa. He joutuivat noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta jo ennen Talebanin valtaannousua.

– Yksi tulkki kertoi naapurinsa kuuluvan kapinallisiin. Naapuri tiesi hänen työskentelevän tukikohdassa, mutta tulkki valehteli olevansa ainoastaan yleismies ja siivooja. Silti ne olivat kylmääviä kohtaamisia naapureiden välillä.

Toinen Markuksen tuntemista tulkeista pystyi tekemään töitä, koska ne olivat eri alueella kuin missä hän asui. Tilanne kuitenkin muuttui.

– Hän työskenteli aiemmin Kunduzin alueella, mutta kun toiminnot siellä lopetettiin, hän siirtyi Mazar-i-Sharifiin, josta hän oli kotoisin. Hän sanoi jännittävänsä törmäämistä tuttuihin alueella, sillä jos hän törmäisi väärään henkilöön, siitä voisi olla hänelle haittaa.

– Tulkit olivat mukavia tyyppejä, ja keskustelin heidän kanssaan esimerkiksi ruoanlaitosta. Minulla ei ole käsitystä, onko heitä pyritty evakuoimaan. Toivon, että heillä on kaikki hyvin.

Camp Marmal marraskuussa 2011.

Taleban valtasi suurimmat kaupungit elokuussa nopeasti sen jälkeen, kun yhdysvaltalaiset vetäytyivät. Puhutaan jopa paikallisen armeijan romahtamisesta. Viitteitä sellaisesta ei ollut syksyllä 2020.

– Paikallisarmeijalla oli hyvää varustusta ja koulutusta. Heillä oli erinäisiä operaatioita omaan toimintaansa liittyen. Minulle jäi kuva, että siellä oli hyvän koulutuksen saaneita sotilaita. Tällaista tilannetta ei ollut nähtävissä, Markus sanoo.

Afganistanin sotaa on arvosteltu länsimaissa turhana sotana, jossa menetettiin ihmishenkiä ja miljardeja euroja rahaa. Markus ei ajattele, että suomalaisten työ olisi ollut turhaa.

– Koen, että työlläni on ollut merkitystä ja että paikalliset ovat saaneet siitä paljon hyvää. Se koulutus, jonka saimme ennen sinne menoa ja ne opit paikan päällä… en ole saanut missään niin laadukasta ja hyvää oppia kotimaan puolustamiseen. Näen siinä paljon positiivisia asioita. Valitettavia asioita on tapahtunut matkalla, mutta se oppi on ollut äärettömän tärkeää ja sitä pystytään varmasti jalkauttamaan suomalaisille.

ISAF-sotilaita Camp Marmaliksessa marraskuussa 2011.

Markus kokee, että sotilaat toivat myös turvaa alueille ja niiden asukkaille.

– Eräässä kylässä, jossa kävimme muutamaankin otteeseen, paikalliset olivat tyytyväisiä. He pelkäsivät, että ilman meitä kapinalliset tulisivat.

Hän on ennen kaikkea harmissaan juuri paikallisten asukkaiden puolesta.

– Pakolaisleirejä oli nähtävissä jo viime syksynä. En usko, että niitä on nyt yhtään sen vähempää. Paikalliset ovat nähneet sotaa niin pitkään, eivätkä varmasti koe rauhaa hetkeen.

– Näimme partioidessamme koulutyttöjä univormuissa. En tiedä, näkevätkö he enää koulua. Onneksi siellä on yksi sukupolvi päässyt kasvamaan niin, että he ovat saaneet olla koulussa ja kouluttautua. Toivon, että siinä joukossa on maan tulevaisuus.