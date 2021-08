Yhdysvaltain viranomaiset myönsivät Pfizerin koronarokotteelle täyden myyntiluvan

Pfizerin ja Biontechin rokote on kolmesta Yhdysvalloissa käytetyistä koronarokotteesta ainoa, joka on toistaiseksi saanut täyden myyntiluvan.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi maanantaina täyden myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteelle, uutisoi muun muassa Reuters. Hätätilan perusteella annetun myyntiluvan rokote sai jo jo joulukuussa.

Yhdysvalloissa hätämyyntilupa on myönnetty myös Modernan ja Johnsonin & Johnsonin rokotteille, mutta Pfizerin ja Biontechin rokote on ensimmäinen, jolle on myönnetty maassa täysi myyntilupa.

FDA hyväksyi rokotteen käytettäväksi 16 vuotta täyttäneille.

Täyden myyntiluvan myöntämisen taustalla on viranomaisten toive saada useammat yhdysvaltalaiset vakuuttuneiksi rokotteen turvallisuudesta.

– Samaan aikaan kuin miljoonat ihmiset ovat jo turvallisesti saaneet koronarokotteen, tiedossamme on, että joillekin FDA:n täysi hyväksyntä saattaa tuoda lisää luottamusta rokotteen ottamiseen, FDA:n virkaa tekevä johtaja Janet Woodcock kertoi Reutersin mukaan.

Tähän mennessä arviolta 51 prosenttia yhdysvaltalaisista on täysin rokotettuja.