Suomi-paitaan pukeutunut mies tallentui uutiskuviin Kabulin lentokentällä – UM ei kommentoi

Tuhannet ihmiset pyrkivät evakuointilennoille Kabulin kansainvälisellä lentokentällä. Evakuointioperaatioita ovat hankaloittaneet muun muassa Talebanin tiesulut ja muut turvallisuusuhat.

Afganistanissa tuhannet ihmiset pyrkivät edelleen Kabulin kansainvälisen lentokentän kautta ulkomaille ääriliike Talebanilta pakoon. BBC:n mukaan lentokentällä arvioidaan olevan noin 14 000 ihmistä. Kymmeniätuhansia on jo päässyt viimeisen viikon aikana eri maiden evakuointilennoille.

Pelkästään Yhdysvallat on evakuoinut lähes 28 000 ihmistä, maan presidentti Joe Biden kertoi sunnuntaina. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puolestaan kertoi maanantaina, että Suomi on saanut evakuoitua Afganistanista yli 140 henkeä.

Ranskalainen uutiskanava France24 raportoi Kabulin evakuointioperaatioista. Kanavan julkaisemissa videokuvissa näkyy pitkä jono, jossa ihmiset odottavat kärsivällisesti omaa vuoroaan nousta koneeseen. Monella on vain yksi matkalaukku mukanaan.

Lisäksi ranskalaiskanavan kuviin tallentui mies, jonka päällä on vaalea, väljä paita, jossa on Suomen lippu ja tekstinä Finland. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin IS:lle, ettei kuvia tai muita yksityiskohtia, jotka mahdollisesti liittyvät evakuointeihin, kommentoida.

France24-kanavan lähetyksessä näkyi Suomi-paitaan pukeutunut mies. Tietoa ei ole siitä, liittyykö paita evakuointeihin.

Mies ja samanlaiseen paitaan pukeutunut nainen vilahtivat myös brittiläisen uutiskanavan Sky Newsin lähetyksessä. Sky Newsin toimittajan mukaan lentokentällä olevat ihmiset pyrkivät näyttämään ulkomaalaisille joukoille, mihin maahan heillä on kytköksiä.

Olot lentokentällä ovat vaikeat. Ihmiset joutuvat odottamaan päiviä tietoa siitä, ovatko he evakuoitavien joukossa. Päivisin lämpötila kohoaa hellelukemiin eikä suojaa paahtavalta auringolta juurikaan ole. Ruoasta ja juomavedestä on pulaa.

Suomeen evakuoidaan muun muassa Suomen kansalaisia sekä Suomelle, EU:lle tai Natolle työskennelleitä afganistanilaisia.

Haavisto sanoi maanantaina, ettei evakuoitavien listaa aiota laajentaa Suomen suurlähetystön turvallisuudesta vastanneisiin turvamiehiin.

– Emme ole katsoneet mahdolliseksi laajentaa sitä tässä tilanteessa esimerkiksi lähetystön alihankkijoihin tai alihankkijoiden alihankkijoihin, joita on usealla eri sektorilla siellä, Haavisto sanoi.

Evakuointien aikaraja on lähestymässä kuitenkin nopeasti. Yhdysvallat on pitänyt kiinni siitä, että se vetää joukkonsa 31. elokuuta mennessä, jolloin myös evakuoinnit käytännössä päättyvät. Taleban on sanonut, ettei aikarajasta voida joustaa.

Haavisto sanoi, että evakuointioperaatiota vaikeuttavat Talebanin tiesulut, muut turvallisuusuhat, lentokentän läheisyyteen pakkautuneet väkijoukot ja vaikeus päästä lentokentän sisäpuolelle.

– Emme tiedä, miten kauan lentokenttä pysyy auki. Aikarajat tulevat vastaan. Pahimmillaan voi olla kyse vain joistakin päivistä. Tilanne elää hetki hetkeltä, Haavisto sanoi.

Maanantaiaamuna lentokentällä oli tulitaistelu, jossa oli mukana tuntemattomia hyökkääjiä, amerikkalaisia ja saksalaisia joukkoja sekä afganistanilaisia vartijoita. Yhden afganistanilaisen kerrottiin kuolleen ja kolmen loukkaantuneen tilanteessa.