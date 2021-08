Kuusi vaeltajaa jäi jumiin Ruotsin Kebnekaiselle – yksi hytisi pakkasessa pelkissä shortseissa

Poliisi pääsi käynnistämään pelastusoperaation maanantaina.

Kuusi irlantilaista vaeltajaa jäi jumiin Kebnekaisen etelähuipun itäpuolella Ruotsissa. Yhdellä vaeltajista on shortsit, vaikka vuorella on ollut kymmenen pakkasastetta yöllä, SVT uutisoi.

Poliisi on käynnistänyt tunturipelastustehtävän, johon osallistuu tuntureilta pelastamiseen erikoistunut ryhmä ja helikopteri.

Aftonbladetin mukaan ensimmäinen hälytys tuli jo sunnuntai-iltana, mutta tuolloin oli liian pimeää aloittaa pelastusoperaatiota.

Ryhmä oli jakautunut kahteen kolmen hengen ryhmään, joiden etäisyys toisistaan on noin 1,6 kilometriä.

Björn Pettersson poliisin johtokeskuksesta kertoi, että ryhmät eivät ole liikkuneet vuorella ylös eivätkä alas.

– Ei ole tietoa siitä, että joku olisi loukkaantunut, mutta yöllä on ollut kylmä, -10 astetta, ja yhdellä henkilöistä on shortsit, Pettersson sanoi.

Poliisin pohjoisen alueen tiedottaja Maria Linné kertoi myös, ettei kenenkään uskottu olevan loukkaantunut.

– On kylmä ja he ovat huonosti pukeutuneita. He ovat jumissa eivätkä löydä pois paikalta.