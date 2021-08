Oppositio­johtajalta varoitus Talebanille: ”Me asetuimme Neuvostoliittoa vastaan, ja me pystymme asettumaan Talebania vastaan”

Oppositiojohtaja varoittaa Talebania sisällissodasta.

Afganistanin oppositiojohtaja Ahmad Massoud varoittaa, että uusi sisällissota on väistämätön ilman kattavaa vallanjakosopimusta. Arabiemiraattien Al Arabiya tv-kanavalle puhunut Massoud sanoo, että jos Taleban kieltäytyy vuoropuhelusta, sisällissota on väistämätön.

– Me asetuimme Neuvostoliittoa vastaan, ja me pystymme asettumaan Talebania vastaan, Massoud sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Massoud on asettunut Panjshirin provinssiin, josta käsin hän johtaa National Resistance Front (kansallinen vastarinta) -liikettä. Panjshirissa oleskelee myös syrjäytetty varapresidentti Amrullah Saleh, joka katsoo olevansa presidentinviran legitiimi haltija presidentti Asraf Ghanin paettua maasta.

Vastarintaliike kertoo uutistoimisto AFP:lle pyrkivänsä luomaan alueelle oman hallinnon, ja haluaa toimia turvapaikkana ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa. Vastarintaliike kertoo pyrkivänsä välttämään verenvuodatusta, mutta ilmoittaa olevansa valmis pitkäaikaiseen konfliktiin, jolleivät neuvottelut Talebanin kanssa tuota tulosta.

Panjshiriin on kerääntynyt Afganistanin entisen hallinnon joukkoja ja siviilejä sitä mukaa, kun Taleban on ottanut maan merkittävät kaupungit hallintaansa. Etenkin Kabulin taipumisen jälkeen noin viikko sitten tuhannet ihmiset ovat suunnanneet Panjshiriin. Alue on jo aiemmin ollut tunnettu Taleban-vastaisena keskittymänä.

Panjshirin laakso on vastarintaliikkeen tukikohta.

Taleban kertoi sunnuntaina, että sadat sen taistelijat ovat matkalla kohti Panjshirin laaksoa. Talebanin mukaan taistelijoita on lähetetty alueelle, koska paikalliset viranomaiset kieltäytyivät rauhanomaisesta vallanvaihdosta.

– Taleban on äärirajoillaan. He eivät voi olla kaikkialla samaan aikaan. Heidän resurssinsa ovat rajalliset. Heillä ei ole enemmistön joukossa tukea, sanoo vastarintaliikkeen edustaja Ali Maisam Nazary AFP:lle.

Viime viikolla Washington Postissa julkaistussa kirjoituksessaan Ahmad Massoud julisti vastarinnan Talebania vastaan alkavan nyt. Samalla hän pyysi Yhdysvalloilta tukea joukkojensa aseistamiseen.

”Olen valmis seuraamaan isäni jalanjälkiä mujahideen-taistelijoiden kanssa, jotka ovat jälleen kerran valmiina kohtaamaan Talebanin. Meillä on ammusvarastoja ja aseita, joita olemme keränneet kärsivällisesti isäni ajoista lähtien, koska tiesimme tämän päivän tulevan”, Massoud kirjoitti.

Massoudin isä Ahmad Shah Massoud vastusti Talebania 90-luvulla. Hänet salamurhattiin kaksi päivää ennen syyskuun 11. päivän terrori-iskuja vuonna 2001. Hän oli mujahideen-komentaja, joka taisteli neuvostojoukkoja vastaan ja 90-luvulla hän oli Talebania vastaan taistelleen Pohjoisen liiton sotapäällikkö.

Mujahideen-nimitystä on käytetty Afganistanissa erilaisia islamilaisia ryhmittymiä edustaneista sisseistä, jotka taistelivat Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaan. Presidentti Ronald Reagan kutsui mujahideeneja ”Afganistanin vapaustaistelijoiksi”.

Viikonloppuna Panjshirin naapuriprovinssissa Baghlanissa paikalliset vastarintataistelijat ilmoittivat ajaneensa Talebanin pois kolmelta alueelta. Kymmenien Taleban-taistelijoiden väitettiin kuolleen yhteenotossa paikallisten kapinallisten kanssa.