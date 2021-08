Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Afganistanista Suomeen evakuoitavien ikähaarukka on hyvin laaja.

Ulkoministeri Pekka Haavisto vaikutti herkistyvän puhuessaan sunnuntaina lehdistötilaisuudessa Afganistanista Suomeen aiemmin päivällä evakuoiduista ihmisistä. Haavisto ja muut viranomaiset kertoivat ulkoministeriön, Puolustusvoimien ja maahanmuuttovirasto Migrin järjestämässä tilaisuudessa Kabulin lentokentällä käynnissä olevan evakuointioperaation etenemisestä.

Haavisto kertoi muun muassa, että Kabulista oli saatu evakuoitua sunnuntaina noin 50 ihmistä, joista suuri osa on Suomen suurlähetystölle työskennelleitä afganistanilaisia. Puhuessaan evakuoitujen ikähaarukasta hän vaikutti äänestä päätellen herkistyvän.

– Hehän tulevat perheineen. Ikähaarukka on hyvin laaja. Omien tietojeni mukaan nuorin tulija on pari viikkoa vanha lapsi, joka on tässä joukossa. Näimme uutiset Yhdysvaltojen evakuointikoneessa tapahtuneesta synnytyksestä, eli hyvin nuoria lapsia on myöskin evakuoitavien joukossa, Haavisto sanoi.

Video Haaviston kommentista on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Haaviston mukaan Suomeen on nyt saatu evakuoitua noin puolet niistä, joita asia koskee. Lisäksi 52 ihmistä saatiin sunnuntaina siirrettyä turvaan Kabulin lentoasemalle odottamaan evakuointia.