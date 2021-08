Lisa Brandon puhui perhettään kohdanneesta tragediasta paikalliselle uutiskanavalle, jotta ihmiset ymmärtäisivät ottaa koronarokotteen.

Yhdysvalloissa koronaviruksesta on puhuttu jo jonkun aikaa ”rokottamattomien pandemiana”. Washington Post kertoi aiemmin tällä viikolla, että sairaalat ympäri maata täyttyvät jälleen koronapotilaista viruksen delta-muunnoksen levitessä edelleen.

Yhdysvaltalaisista vain noin puolet on täysin rokotettuja. Lääkärien mukaan sairaaloiden ylikuormittuminen olisi voitu välttää, mikäli rokotuskattavuus olisi laajempi.

– Tämä johtuu täysin deltasta ja rokottamattomista ihmisistä. Sairaalaan joutuvien määrässä on tapahtunut uskomatonta kasvua koko skaalalla, aina lisähapen saamisesta ja lyhyestä hoidosta vakaviin interventioihin, joilla yritetään pitää ihmiset elossa. Jos kaikki olisivat rokotettuja, sairaalamme eivät olisi lähelläkään sitä tilannetta, jossa olemme nyt, Pohjois-Carolinan yliopiston tartuntatautien asiantuntija David Wohl kertoi lehdelle.

Viikonloppuna Yhdysvaltain mediassa levisi uutinen koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin Floridassa kuolleista veljeksistä. Tapaus on viimeisimpiä esimerkkejä tragedioista, joita koronavirus saa perheissä aikaan.

Jacksonvillessä asuneiden Aaron Jaggin, 35, ja Free Jaggin, 41, äiti Lisa Brandon kertoi perheensä kohtalosta paikallisen News 4 Jax -kanavan haastattelussa. Poikien kuolemasta teki äidille vielä kovemman iskun se, että he menehtyivät kumpikin 12 tunnin sisällä toisistaan.

– Tämä on vanhemman pahin painajainen. Teen tämän ainoastaan levittääkseni sanaa, että ihmiset ottaisivat rokotteen, Brandon sanoi.

Poikiensa kanssa yhdessä asunut nainen kertoi koko kolmikon saaneen koronatartunnan ja sairastuneen heinäkuun lopulla. Hän itse oli ottanut aiemmin Moderna-lääkeyhtiön valmistaman rokotteen, mutta Aaronia ja Freetä hän ei saanut vakuutettua asiasta.

Samaan aikaan kuin äiti alkoi parantua lieväksi jääneestä sairaudestaan, poikien tila huononi niin, että heidät jouduttiin viemään sairaalaan. Kumpikin päätyi keuhkokuumeen saatuaan teho-osastolle ja hengityskoneeseen.

Free menehtyi sairauteen 12. elokuuta ja Aaron seuraavan vuorokauden puolella 12 tuntia myöhemmin. Kolmannen poikansa Davidin Brandon oli menettänyt jo viisi vuotta aiemmin.

– Tämä on kauheaa. Rakastan poikiani. He eivät koskaan päässeet takaisin kotiin. Poikani olivat elämäni. Olen elänyt ainoastaan heitä varten, heille, Brandon kertoi haastattelussa itkien.

Brandon sanoi uskovansa, että Aaron ja Free olisivat edelleen hengissä, jos he vain olisivat ottaneet rokotteen. Omaa lievää sairastumistaan hän piti niin ikään rokotteen ansiona.

– Toivon, että olisin saanut heidät tekemään sen. Nyt se on liian myöhäistä.

Perheen kotiosavaltion Floridan koronatilanne on tällä hetkellä yksi Yhdysvaltain pahimmista. Viime viikkoina päivittäin todettujen uusien koronatartuntojen määrät ovat pysytelleet yli 20 000:ssa tapauksessa.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä on puolestaan laskenut nyt parin viikon ajan. Myös rokotettujen osuus on hitaassa nousussa Floridassa. Tällä hetkellä kaksi kertaa rokotettuja on väestöstä hieman yli puolet.