Koronaviruksen torjunnassa edukseen erottunut saarivaltio kärsii nyt herkästi leviävästä deltavariantista.

Uuden-Seelannin terveysministeriön viranomaisten mukaan maassa on todettu sunnuntaina 21 uutta koronavirustartuntaa, joista 20 maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa ja yksi pääkaupunki Wellingtonissa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia ei ole raportoitu, mutta viisi henkilöä on sairaalahoidossa.

Saarivaltiossa ovat käynnissä erittäin kireät sulkutoimet, jotka päättyvät tiistai-yönä. Syynä niille on koronaviruksen deltavariantin tartunta-aalto, joka on levinnyt myös kahden suurimman kaupungin ulkopuolelle. Tartuntoja on todettu yhteensä 72.

Koronaviruksen torjumisesta vastaavan ministerin Chris Hipkinsin mukaan noin miljoona henkilöä on nyt rokotettu täysin. Uudessa-Seelannissa asuu 5,1 miljoonaa ihmistä.

– Yllämme jatkuvasti hienoihin lukuihin ja voimme olla niistä ylpeitä, Hipkins sanoo.

Ennen käynnissä olevaa tartunta-aaltoa Uuden-Seelannin rokotustahti oli kuitenkin OECD:n hitaimpia. Tästä huolimatta maa on osoittautunut koronatorjunnan mallimaaksi. Maan terveysministeriön tietojen mukaan Uudessa-Seelannissa on todettu pandemian alusta lähtien vain 2 660 koronavirustartuntaa ja 26 kuolemaa.

Lähde: Reuters