Ranskalaisviranomaiset pelastivat yli 100 Englannin kanaalin yli yrittänyttä siirtolaista

Englannin kanaalista on pelastettu yli sata siirtolaista, kertovat ranskalaisviranomaiset.

Siirtolaiset olivat veneillä matkalla Britanniaan.

Englantiin kanaalin yli pyrkivien siirtolaisten määrä on ollut kasvussa vuoden 2018 lopulta asti huolimatta viranomaisten varoituksista. Englannin kanaali on yksi maailman vilkkaimmista meriväylistä, minkä lisäksi virtaukset alueella ovat voimakkaita ja veden lämpötila on alhainen.

Ranskalaisviranomaiset ovat tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä raportoineet yli 12 000 siirtolaisten kanaalin ylitystä tai ylitysyritystä. Määrä on lähes kolminkertainen verrattuna samaan jaksoon viime vuonna.