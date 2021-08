Kapinalliset kertoivat vallanneensa kolme aluetta takaisin Talebanilta – vastarinta kytee myös pahamaineisessa laaksossa

Kymmenien Taleban-taistelijoiden väitetään kuolleen yhteenotossa paikallisten kapinallisten kanssa Afganistanin pohjoisosissa sijaitsevassa Baghlanin provinssissa. Naapuriprovinssissa Panjshirissa kapinallisia johtaa legendaarisena pidetyn mujahid-taistelijan poika.

Afganistanissa paikalliset vastarintataistelijat ovat ilmoittaneet ajaneensa perjantaina äärijärjestö Talebanin pois kolmelta alueelta maan pohjoisosissa sijaitsevassa Baghlanin provinssissa. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post, jonka mukaan kyseessä oli ensimmäinen hyökkäys Talebania vastaan sen jälkeen, kun se sai vallattua lähes koko maan viime viikolla.

Lehden mukaan paikalliset Talebania vastustavat komentajat ovat väittäneet useissa haastatteluissa, että yhteenotossa sai surmansa 30 Taleban-taistelijaa sekä vangittiin 20. Taisteluihin kerrotaan osallistuneen entisiä Afganistanin armeijan sotilaita.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia taisteluiden jälkeisestä juhlinnasta, jonka yhteydessä hallintorakennuksiin nostettiin jälleen Afganistanin liput Talebanin valkoisten lippujen tilalle.

– Olemme sytyttäneet jotakin, joka on historiallista Afganistanissa. Taleban-taistelijoilla oli panssaroidut autot, mutta jotkut ihmiset heittelivät kiviä heitä kohti ja ajoivat heidät pois. Emme hyväksy Talebanin valtaa niin kauan kuin olemme elossa, kapinaan osallistunut entinen Afganistanin armeijan sotilas Sediqullah Shuja, 28, kertoi Washington Postin mukaan.

Useissa Afganistanin kaupungeissa on nähty viime päivinä myös Talebania vastustavia mielenosoituksia. Artikkelin yläosassa olevalla videolla on nähtävissä kuvaa Kabulissa torstaina järjestetystä protestista

Afganistanin entinen puolustusministeri Bismillah Khan Mohammadi on vahvistanut Twitterissä, että kapinalliset saivat haltuunsa Talebanilta Baghlanissa sijaitsevat Puli Hisarin, Dih Salahin ja Banon alueet. Taleban ei ole tappioitaan virallisesti vahvistanut, mutta sitä tukevan Twitter-tilin mukaan yhteenotoissa olisi kuollut 15 taistelijaa sekä haavoittunut sama määrä.

Tilillä julkaistussa twiitissä sanottiin, että Talebanin olivat pettäneet siltä turvaa saaneet paikalliset.

– Kaikki tähän rikokseen osallistuneet on tapettava. Ovi neuvotteluille on suljettu, twiitissä uhattiin.

Kuten suurimmassa osassa maata, myös Baghlanissa Taleban sai otettua vallan ilman sen suurempaa vastarintaa. Shujan mukaan paikalliset olivat ilmoittaneet Talebanille, että se saisi hallita niin kauan, kun sen jäsenet pysyisivät poissa ihmisten kodeista ja kylistä.

Kapina nosti päätään, kun Taleban ryhtyi tästä huolimatta kiertämään taloja ja ahdistelemaan paikallisia.

– Näillä kylillä ihmiset ovat hyvin perinteisiä muslimeja. Talebanilla ei ole mitään syytä tulla opettamaan meille islamia, Shuja totesi.

Baghlanissa virinneellä vastarinnalla ei ole tiettävästi suoraa yhteyttä naapuriprovinssissa Panjshirissa niin ikään kytevään kapinointiin. Siellä voimiaan on viime päivinä kerännyt National Resistance Front -liike (kansallinen vastarinta), jota johtaa legendaarisena pidetyn mujahid-komentajan Ahmad Shah Massoudin poika Ahmad Massoud, 32.

National Resistance Front -liikettä johtaa isänsä jalanjäljissä kulkeva Ahmad Massoud, 32. Kuva syyskuulta 2019.

Keskiviikkona Massoud pyysi Talebanin vastaiseen taisteluun apua Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Kirjoitan tänään Panjshirin laaksosta, valmiina seuraamaan isäni jalanjälkiä yhdessä Talebanin kaatamiseen jälleen valmiina olevien mujahid-taistelijoiden kanssa. Meillä on ammusvarastoja ja aseita, joita olemme keränneet kärsivällisesti isäni ajoista lähtien, koska tiesimme tämän päivän tulevan, Massoud kirjoitti.

Massoud oli jo aiemmin vedonnut vastarintaan halukkaisiin sotilaisiin, jotta he alkaisivat kerääntymään Panjshiriin järjestäytymistä varten. Kirjoituksessaan hän kertoi monien vastanneen vetoomukseen ja tuoneen mukanaan lisää aseita kolmen edellisen vuorokauden kuluessa.

– Meillä on afgaaniarmeijan sotilaita, joita kuvottaa heidän komentajiensa antautuminen. Nyt he ovat matkalla Panjshirin kukkuloille varusteineen. Kamppailuun on liittynyt myös Afganistanin erikoisjoukkojen entisiä jäseniä.

Afganistanin turvallisuusjoukkoja Talebanin vastaisessa taistelussa tukevat aseistetut miehet poseerasivat torstaina kameralle varusteineen Panjshirin provinssin pääkaupungissa Bazarakissa.

Massoudin mukaan tämä ei kuitenkaan riitä raivokkaasta vastarinnasta huolimatta, jos Taleban päättää käynnistää hyökkäyksen. Kapinallisten sotilaallinen voima ja logistiikka jäävät kauas jälkeen Talebanista, ja Massoudin mukaan tilanne on kestämätön ilman Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden tukea kalusto- ja tarviketoimituksiin liittyen.

Massoudin ohella kansallisen vastarinnan johtoon kuuluu syrjäytetty varapresidentti Amrullah Saleh, 48, joka katsoo olevansa presidentinviran legitiimi haltija presidentti Asraf Ghanin paettua maasta.

Panjshirin tapahtumia on seurattu maailmalla mielenkiinnolla jo muutaman päivän ajan. Torstaina Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov huomautti toimittajille Moskovassa puhuessaan, että alueella on muodostumassa Talebanin vastainen rintama.

– Taleban ei kontrolloi koko Afganistanin aluetta, Lavrov sanoi.

Venäjän Afganistanin-suurlähettiläs Dmitri Zhirnov sanoi kuitenkin Reutersin mukaan pitävänsä Panjshirin kapinallisten pyrkimyksiä tuhoon tuomittuina, sillä sekä kalustoa että ihmisiä on liian vähän, eikä edes helikoptereihin riitä bensaa. Zhirnov sanoi aseistettuja kapinallisia olevan noin 7 000 hänen tietojensa mukaan.

Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsenten maastoautosaattue kuvattiin Panjshirin Bazarakissa torstaina.

Suurlähettiläs on saanut viime päivinä huomiota kommenteillaan, jotka ovat poikenneet useimpien Talebanin valtaannousuun liittyvistä näkemyksistä. Muun muassa maasta pakenevia afganistanilaisia kritisoineen Zhirnovin mukaan Talebanille ei ole todellista vaihtoehtoa ja järjestön lupauksia sen muuttumisesta voidaan pitää rohkaisevina.

Panjshirin provinssi sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Kabulista pohjoiseen. Se on Afganistanin ainoa alue, jota Taleban ei ole saanut haltuunsa viimeisimmän nousunsa yhteydessä.

Provinssin sydän on Panjshirin laakso, joka on kerta toisensa jälkeen ollut keskeisessä roolissa Afganistanin sotilaallisessa historiassa. Maantieteellisistä seikoista johtuen alue on käytännössä eristyksissä muusta maasta, ja ainoa reitti sille kulkee Panjshir-joen muodostaman kapean solan kautta.

Tämä vaikuttaa suuresti alueen sotilaalliseen puolustettavuuteen. Panjshiria ei saanut vallattua Taleban 1990-luvun sisällissodan aikana, eivätkä myöskään neuvostojoukot 1980-luvulla käydyn sodan yhteydessä.