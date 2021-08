Lääkejätti Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla uskoo, että kolmatta koronarokotusannosta tarvitaan vuoden sisään toisen annoksen saamisesta.

Lääkeyhtiö Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan mukaan 12 kuukauden sisään kahden koronarokotteen saamisesta henkilö tulee ”todennäköisesti” tarvitsemaan vielä yhden annoksen rokotetta.

Lääkeyhtiö Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourla.

Bourla kertoi mietteistään CNBC:lle CVS Healthin tapahtumassa. Hänen mukaansa koronarokotteesta saattaa tulla vuosittainen.

– On todennäköinen tilanne, että kolmatta rokotetta tarvitaan kuudesta 12 kuukauden sisällä ja siitä eteenpäin rokotus pitäisi hankkia vuosittain. Tämä kaikki pitää tietysti vielä varmentaa. Totta kai myös variantit vaikuttavat tähän, Bourla sanoo.

Vastaavia kommentteja on esittänyt esimerkiksi helmikuussa Johnson & Johnsonin toimitusjohtaja Alex Gorsky. Gorsky pohti tuolloin, että koronarokotteesta saattaa tulla influenssarokotteen tapaan vuosittainen.

Johnson & Johnsonin toimitusjohtaja Alex Gorsky.

Tutkijat eivät tällä erää ole täysin varmoja siitä, kauan rokotteen antama suoja kestää kahden rokoteannoksen jälkeen. Pfizer on aiemmin kertonut, että rokotteen suoja on korkeimmillaan 96 prosenttia kaksi kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen. Puolen vuoden kohdalla teho on enää 84 prosenttia.

Pfizerin tutkimus on kuitenkin toteutettu vain kolmen viikon rokotusvälillä, joka ei suojaltaan vastaa esimerkiksi Suomen 12 viikon rokotusväliä.

Rokotevalmistajille on joka tapauksessa tiedossa tehosterokotuksista miljardien voitot. Kolmansia rokoteannoksia on annettu jo esimerkiksi Israelissa. Presidentti Joe Bidenin hallinnon koronalinjauksista vastaavan David Kesslerin mukaan tehosterokotuksia on tiedossa myös Yhdysvalloissa.

Myös Suomessa on alettu varautua kolmanteen rokotuskierrokseen, vaikkakin kotimaassa prioriteetti on edelleen kahden annoksen saamisessa kaikille.